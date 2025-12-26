Cobre toca nuevo máximo histórico en Shanghái por señales de escasez de suministro

El cobre alcanzó un máximo histórico en Shanghái este viernes, ante los indicios de que la oferta de materias primas seguirá siendo escasa el próximo año y los planes chinos de frenar los proyectos con el metal rojo para contener una expansión irracional.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) cerró la jornada ⁠con un alza del 3.6%, a 98,720 yuanes (14,083.34 dólares) la tonelada, tras tocar un máximo histórico de 99,730 más temprano en la sesión.

El contrato se encamina a una mejora semanal cercana al 6 por ciento.

El referencial londinense alcanzó ⁠un máximo de 12,282 dólares el miércoles.

China reforzará la supervisión de los nuevos proyectos de cobre y alúmina para frenar la inversión irracional y la expansión desordenada de 2026 a 2030, dijo este viernes el principal planificador económico del país.

Mientras tanto, las principales fundiciones de cobre chinas se abstuvieron el jueves de establecer directrices para las tarifas de procesamiento de concentrado de cobre para el primer trimestre de 2026, dijeron fuentes. Fue el cuarto trimestre consecutivo que el grupo se negó a hacerlo, ya que la escasez de materia prima empuja los cargos a mínimos históricos.

Por otra parte, los inversores esperan dos recortes más de las tasas de interés en Estados Unidos el próximo ⁠año, lo que lleva a una continua debilidad del dólar, que rondaba cerca de los mínimos de dos ⁠meses tocados el miércoles.

Un billete verde más débil hace que los metales cotizados en la divisa estadounidense sean más atractivos para los tenedores de otras divisas.

En otros metales básicos en la SHFE, el aluminio subía 1.1%; el plomo, ganaba un 1.7%; el zinc mejoraba un 0.7%; el níquel avanzaba un 1.3%; el estaño sumaba 1.4 por ciento.