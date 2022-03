El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió esta tarde a una reunión con la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, para acordar acciones luego de los hechos ocurridos en la comunidad San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, donde un grupo armado presuntamente acribilló a 17 personas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que envió un equipo especial para sumarse a las investigaciones sobre ese hecho que quedó evidenciado mediante un video donde se observa a un grupo de personas llegar a un velorio en San José de Gracia, tomar a un grupo de personas y posteriormente disparar contra ellas.

El gobernador de Michoacán, acompañado de su secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, se reunió con Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja; y el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones, Carlos Augusto Morales.

“La SSPC colabora en todo lo necesario para aportar al esclarecimiento de los hechos. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se aplica el plan Cero Impunidad en coordinación con los gobiernos estatales para colaborar en las investigaciones de hechos delictivos que lastiman a la sociedad”, dijo la dependencia.

Tras la presencia de instancias de seguridad, este lunes todas las actividades del municipio se realizan con normalidad. Seremos responsables y esperaremos a que las fiscalías esclarezcan estos hechos. — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) February 28, 2022

Sin rastro de cuerpos, dice AMLO

Esta mañana durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que -hasta ahora- sólo está confirmado que en el lugar del velorio hubo disparos por los casquillos percutidos y se hallaron bolsas con restos humanos, además de que habían manchas de sangre. Sin embargo, destacó que no hay denuncias y tampoco la autoridad ministerial halló cuerpos en el lugar.

“Primero esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán. es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados”, dijo.

El presidente López Obrador se dijo sorprendido de que medios hayan publicado información sobre este evento denominándolo como un fusilamiento.

“Pues quién sabe, lo que sucede es que me llama la atención porque… ojalá y no sea cierto ¿no? y que no sea como lo están difundiendo, pero me llamó la atención, porque (…) no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. ‘Fusilan a 17 en velorio’. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer”, sostuvo.

