En las 32 entidades federativas del país, todas en color verde —que significa riesgo epidemiológico bajo con base en el semáforo instrumentado por el gobierno federal— a partir de ayer y hasta el próximo 3 de abril, las autoridades de salud estatales y municipales han ordenado instrumentar el desconfinamiento y relajar la aplicación de las distintas medidas de prevención de la Covid-19.

De entrada, en Nayarit, Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León ya no es obligatorio el uso del cubrebocas en lugares abiertos, pero en las 28 entidades federativas restantes, entre las que destacan por su densidad poblacional la CDMX, el Edomex y Veracruz, así como Jalisco y su zona metropolitana, la mascarilla seguirá siendo una medida de prevención de la pandemia, sobre todo en espacios cerrados y públicos.

De acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico, en color verde no hay restricciones de movilidad ni de actividades económicas y sociales.

Consultados por El Economista, el infectólogo Alejandro Macías y el experto en epidemiología Jorge Baruch coincidieron en comentar que no entienden cuál es la prisa por relajar las medidas de prevención, de manera particular el uso del cubrebocas, en algunos estados.

“Yo creo que no hay prisa. Entiendo que el cubrebocas es molesto para algunas personas (...) pero no debe haber prisa. Ya corrimos un maratón, no vamos a salirnos en los últimos 100 metros a tomar un taxi. Hay que seguir usando el cubrebocas hasta que esto no sea claramente superado.

“No todas las regiones del país van a salir al mismo tiempo, van a salir primero unas y luego otras. Mientras, hay que usar el cubrebocas, ventilar espacios cerrados, evitar tumultos y quien pueda trabajar desde casa que lo siga haciendo”, afirmó Macías, excomisionado de salud en la pandemia de influenza A H1N1, de 2009.

Desde su óptica, “no hay que desesperar” ni “apresurar una salida” a la pandemia.

“Países que han retirado el cubrebocas antes de tiempo han tenido repuntes importantes. Entonces, yo esperaría a que tuviéramos más señales de que ya estamos fuera del pico Ómicron”.

Explicó que en los próximos meses puede que en el país, como ya está sucediendo en Europa, surja la subvariante Ómicron BA.2 y haya repunte de casos.

“Eso probablemente pudiera ocurrir todavía tanto en México como en los Estados Unidos puesto que esa subvariante no ha entrado en México”.

Pero “aunque cause un repunte, ya no sería una situación catastrófica puesto que ya en México hay mucha gente que se infectó y ya tiene inmunidad, si a eso agregamos la vacunación digamos que ya hay un buen nivel de inmunidad en México y no se esperaría que tuviéramos ya situaciones catastróficas. Creo que en general se puede ser optimista con lo que pueda ocurrir en los siguientes meses”.

Utilización de cubrebocas

Para Baruch, jefe de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico Covid-19 de la Facultad de Medicina de la UNAM, aún no es hora de relajar todas las medidas de prevención en el país.

“Definitivamente, preocupa mucho que esta medida (el uso de mascarillas) se vaya a relajar en espacios cerrados, públicos o privados; incluso en abiertos, donde hay poco espacio de distancia entre personas como los estadios”, explicó con respecto a la relajación de medidas para prevenir contagios de Covid en algunos estados.

“Hagámosle caso a la ciencia y la academia y si nos dicen que todavía no es hora, que todavía no existe suficiente evidencia, esperemos y seamos precavidos. No tomemos tan a la ligera el retiro del uso del cubrebocas. Hace falta más tiempo para tomar una decisión basada en la ciencia (...) Sigámoslo usando hasta que no haya evidencia científica suficiente”.

