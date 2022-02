Derivado de la divulgación de información sensible del periodista Carlos Loret de Mola por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI) pidió a este órgano autónomo que se inicien los procedimientos que correspondan para garantizar el derecho a la protección de los datos personales.

“Considerando el de verificación, de oficio o a solicitud de parte, ante las autoridades y sujetos obligados que intervinieron y revelaron datos personales. Considere ordenar medidas cautelares inmediatas si se advierte un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales”, se lee en un comunicado.

En consecuencia, precisa el consejo del INAI se determinen la conveniencia de imponer medidas de apremio, y las sanciones para asegurar el cumplimiento tanto de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, como en su caso de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

De igual manera, hizo un llamado al Instituto Nacional de Transparencia para que comunique a los sujetos obligados que deberán tratar los datos personales de acuerdo con los principios y deberes contenidos en la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales, y abstenerse de dar a conocer datos personales e información confidencial que se encuentre bajo su custodia, o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

Respuesta presidencial

Por su parte, el titular del Ejecutivo federal informó que envió una carta a Blanca Lilia Ibarra Cadena, consejera presidenta del INAI con la que busca transparentar los ingresos del comunicador.

En la misiva el mandatario detalló que esta información la podrían obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera.

“También les solicitó que, si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo ejercer mi derecho a la libertad de información y expresión y dar a conocer las facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, con conformidad a la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”.