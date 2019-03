Por primera vez desde que se conformó la alianza Juntos Haremos Historia, por el Partido del Trabajo (PT), Morena y Encuentro Social, el primero de éstos grupos políticos marcó distancia con el partido oficialista, Morena.

En conferencia de prensa por la tarde de este martes 12 de marzo, en la Cámara de Diputados, el coordinador de legisladores del PT, Reginaldo Sandoval afirmó que en la reforma sobre las afores que se pretende votar en San Lázaro y que es impulsada por Morena, los petistas votarán en contra.

“Nosotros no vamos a acompañar nada que sea en contra del pueblo de México, en contra de los trabajadores de nuestra patria y esta iniciativa tiene como fin ampliar el porcentaje del fondo de ahorro de los trabajadores por el tema de la especulación financiera”, afirmó Sandoval.

Acompañado por legisladores de su bancada, Sandoval refirió que las comisiones de las administradoras son excesivas mientras que los trabajadores poco pueden ahorrar.

En este tenor el petista defendió que la iniciativa propuesta por su bancada, que consiste en revisar todo el sistema de pensiones y ahorro para el retiro que está por “colapsar”.

“Nosotros estamos haciendo el planteamiento de que se sensibilicen los compañeros de Morena porque este dictamen ya está en Pleno, no está en la ruta de comisiones, para que el jueves en el Pleno se debata y se discuta, nosotros queremos que no y bueno los de Morena tendrán que asumir la responsabilidad, consecuencia, porque no hay duda de que esta iniciativa es neoliberal totalmente”, dijo.

En este sentido cabe recordar que el pasado 22 de noviembre del año pasado el PT listó en la gaceta parlamentaria una iniciativa por la que se busca expedir una nueva Ley sobre los fondos de ahorro de los trabajadores.

En dicha iniciativa se estipula desaparecer las afores administradas por entidades financieras privadas y que el Estado mexicano sea nuevamente el gestor de los ahorros de los trabajadores del país para sus pensiones.

“Aquí pedimos sensibilidad a los funcionarios de Hacienda que son los que están planteando la urgencia o necesidad, nosotros no vemos la necesidad, de sacarla ahora (la iniciativa) sin discusión”, afirmó el dirigente parlamentario del PT.

Sandoval Flores enfatizó que la iniciativa debe ser consultada con el presidente Andrés Manuel López Obrador ya que el impacto en el número de trabajadores es relevante.

En este tenor el diputado puntualizó que hay unas 62 millones de cuentas de ahorro para el retiro en el país.

“Cuántos millones votaron por nosotros: 30, 31 (millones) o sea es más lo que estamos lastimando y como se dice está a punto de colapsar (el sistema de ahorro), por eso la iniciativa del PT es la revisión en conjunto de las afores para rescatar incluso esta privatización”, dijo.

Asimismo, refirió que lo que se busca es que haya una instancia pública que vigile los fondos y que se inviertan en proyectos productivos: “que vaya a Pemex, que vaya a Comisión Federal de Electricidad donde hay inversión segura, donde va a haber utilidad, donde se va a garantizar el mantenimiento del fondo y el crecimiento del fondo”.

Por último, Sandoval indicó que la discusión sobre la reforma a las afores por iniciativa del PT se detuvo hace algunos días para que se subiera al Pleno de la Cámara para ser votado, no obstante dijo es probable que la iniciativa se discuta el jueves de esta semana.