“No se puede cancelar título de Esquivel sin resolución judicial”

La Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la negativa para atender la solicitud de cancelar el título de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, por el plagio de su tesis para obtener el grado.

Por la tarde de ayer, la SEP difundió el escrito con el cual da respuesta a la resolución de la máxima casa de estudios del país, la cual encontró que Esquivel había plagiado parte “sustancial” de su tesis de licenciatura.

En el documento la SEP hace énfasis en que el asunto debe ser valorado por instancias universitarias, al tiempo que refiere no tener facultad para retirar la acreditación a la ministra sin una resolución judicial de por medio.

“En el supuesto de que la autoridad universitaria competente resuelva que la conducta que se le impute a la C. Yasmín Esquivel Mossa es susceptible de ser considerada como constitutiva de un acto ilícito, lo procedente será ejercer la acción correspondiente ante el órgano de procuración de justicia o autoridad jurisdiccional competentes.

“Esto es así, porque en tanto que el título expedido, en su momento, por el rector de la UNAM a la C. Yasmín Esquivel Mossa, no sea declarado inválido por la autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones (DGP) carece de facultades para intervenir en forma alguna en el asunto en cuestión en términos de lo que dispone la norma aplicable”, concluyó la SEP.

Durante la conferencia presidencial de ayer, Adán Augusto López afirmó que existen instancias dentro de la UNAM, como el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario, que pueden resolver el caso de la ministra de la Suprema Corte; por lo que exhortó a las autoridades educativas a no evadir la responsabilidad que tienen en el caso y emitan una resolución.

En tanto, en una entrevista para Milenio, la ministra Esquivel afirmó que no renunciará a la Suprema Corte y que se siente tranquila de su actual, al tiempo que afirmó que rechazaba la resolución de la UNAM sobre el plagio.

AMLO niega reunión

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que, hasta el momento, no se ha reunido con Yasmín Esquivel Mossa ni con su esposo José María Riobóo, empresario con contratos con el gobierno federal.

“Yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo, el ingeniero Riobóo, que es un gran ingeniero, un profesional de los estructuristas más importantes del país”, aseguró el mandatario.

Además, señaló que la máxima casa de estudios del país debe agotar sus instancias internas y presentar la denuncia, ante el Ministerio Público, de que sí hubo plagio en la tesis y se requiere la cancelación del título de licenciatura.

En tanto que el título expedido, en su momento, por el rector de la UNAM a la C. Yasmín Esquivel Mossa, no sea declarado inválido por la autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones (DGP) carece de facultades para intervenir en forma alguna en el asunto en cuestión en términos de lo que dispone la norma aplicable”.

Secretaría de Educación Pública

politica@eleconomista.mx