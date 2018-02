El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, defendió a su coordinador de vinculación, el empresario Alfonso Romo, y negó que éste haya cometido falta de ética y transparencia en sus actividades empresariales, como aseguró el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Entrevistado en Monterrey, Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador consideró que el artículo del rotativo estadounidense, “es propio de la temporada (electoral)”, por lo que dijo esperar que lo critiquen a él y a sus asesores. “Nada más que no van a lograr su propósito de desprestigiarnos”.

“Nosotros le agradecemos mucho a Alfonso Romo porque tiene dimensión cívica y social. Es un empresario que merece todo nuestro respeto, nos ha ayudado mucho”, dijo el candidato presidencial.

Andrés Manuel López Obrador calificó de calumnia que Alfonso Romo se haya conducido con falta de ética y transparencia en la venta de la empresa Savia, como se menciona en el artículo “Cómo hacerse rico rápido en México” de la periodista Mary Anastasia O'Grady.

“Es una calumnia una operación de ese tipo en Estados Unidos, es perseguida judicialmente, es sancionada, esto es una noticia para afectarnos políticamente”, dijo López Obrador.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que “Alfonso Romo es una empresario ejemplar, que nosotros respetamos mucho, yo en lo personal le agradezco que fue de los pocos empresarios que ha decidido apoyarnos a pesar de la guerra sucia, de que no le gusta a la mafia del poder. Romo ha seguido apoyándonos y le agradezco mucho; para mí ha sido un apoyo de primer orden”.

Se respetará a la IP; pero habrá revisión de contratos

En tanto, cuestionado acerca de lo dicho por Alfonso Romo, en el sentido de que respetaría la reforma energética en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, López Obrador aseguró que se respetará las inversiones de los empresarios nacionales e internacionales.

Sin embargo, advirtió que se revisarían los contratos, para no permitir que hayan casos de corrupción, como Odebrecht, al amparo de la reforma energética.

“Se van a revisar los contratos, porque no queremos sorpresas como las de Odebrecht; no vamos a permitir la corrupción. Se va a acabar con la corrupción en el gobierno, y se tiene que acabar también con la corrupción de obras y de servicios, es cero corrupción y cero impunidad, y por eso tenemos que revisar los contratos del sector energético”, aseveró.

Cuestionado acerca de lo que le diría a los empresarios, López Obrador les garantizó que sus inversiones estarían protegidas en caso de que él gane los comicios del 1 de julio.

“Que no se preocupen, que vamos a respetar a la Iniciativa Privada. No sólo eso, porque esa es una obligación de cualquier gobierno: respetar a la Iniciativa Privada, y promover la inversión. No solo va a ser eso. No sólo se van a garantizar los derechos de los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, sino que se les va a invitar para que juntos logremos que haya desarrollo en el país.

“Juntos se refiere a la convergencia del sector público, sector social y sector privado, la propuesta es que haya un acuerdo entre los tres sectores para lograr el crecimiento económico del país y crear empleos”, aseveró.

