Monterrey, NL. Al término de una reunión a puerta cerrada con militantes de Nuevo León, el candidato a la Presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se requiere contar con un ejército de ciudadanos en Nuevo León y en otros Estados en las casillas para cuidar los votos, porque en este país no hay democracia.

“Tenemos que organizarnos bien y ganar con amplia ventaja, para que no haya controversia”, sostuvo El Peje.

Explicó que han avanzado mucho y ya tienen varios distritos donde tienen completos a los representantes de casilla y él personalmente les tomará protesta.

En Nuevo León se van a cuidar las casillas, “nosotros tenemos una mala experiencia en Nuevo León, por la elección del 2006, en ese entonces, mal gobernaba Nuevo León, Natividad González Parás, quien hizo una alianza para avalar en el fraude a (Felipe) Calderón, y aquí en Nuevo León se adjudicaron 300,000 votos falsos”, arremetió López Obrador.

Aseguró que en 2006 hubo fraude en varias entidades, tan solo en Nuevo León se “embolsaron 300,000 votos con la complicidad de Natividad González Parás”, así como en Guanajuato, en Coahuila donde gobernaba uno de los hermanos Moreira, así como en Tamaulipas donde el titular del gobierno era Eugenio Hernández Flores.

Consideró que en la entidad hoy en día existe más entusiasmo por parte de los ciudadanos que en la elección anterior, cuando alcanzaron 400,000 votos, pero ahora “vamos a ganar porque la gente está hasta la … el copete de la corrupción y quiere un cambio verdadero”.

Reunión con empresarios

Por otra parte, se reunirá con empresarios de Nuevo León teniendo como enlace al empresario Alfonso Romo.

Enfatizó que no hay de qué preocuparse porque en caso de que gane, se respetará a la iniciativa privada y se promoverá a la inversión privada, garantizando los derechos de inversionistas nacionales y extranjeros.

“No solo se va a garantizar los derechos de los inversionistas privados, tanto nacionales y extranjeros, sino que se les va a invitar y lo vengo haciendo a que juntos logremos que haya desarrollo en el país, juntos significa la convergencia del sector público, sector social y sector privado, la propuesta es que haya un acuerdo entre los tres sectores para lograr el crecimiento económico del país y la creación de empleos”, prometió.

En cuanto al cuestionamiento que hizo el periódico The Wall Street Journal, acerca de que Alfonso Romo no es el mejor ejemplo de ética, culpó a una televisora nacional de “unirse al régimen para golpearnos (…) se escudan en un periódico extranjero (…) a ese periódico lo tuve que demandar porque me difamó”, dijo AMLO.

“A Alfonso Romo, le agradecemos su dimensión cívica y social, merece todo nuestro respeto, nos ha ayudado mucho”, defendió el candidato de Morena a la Presidencia.