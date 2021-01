El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que este miércoles inició la aplicación de la vacuna de Pfizer contra Covid-19 a personal médico de hospitales privados. Negó que se haya cancelado la aplicación de la segunda dosis para personal médico y destacó que hay medicamento suficiente para ese propósito.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario admitió que hubo descontento en algunos nosocomios públicos del país, como en el Hospital Juárez de México, donde los médicos acusaron que se les estaba negando la aplicación de la segunda dosis.

“En algunos hospitales públicos está ocurriendo esto, algunos colegas que no trabajan en la unidad Covid del hospital. porque hay hospitales que no son completamente Covid. Pongo el ejemplo del Hospital Juárez de México, que en algunas horas de la tarde algunos colegas del hospital que no están en la unidad Covid se les habían anunciado que serían vacunados hoy y que después faltaron las vacunas y que ya no se les vacunó. No es el caso. Tenemos las vacunas suficientes de acuerdo a los censos del personal que está en las unidades Covid, y quien está trabajando en una unidad Covid, va a ser vacunado”, planteó López-Gatell.

Hugo López-Gatell afirmó que el director del hospital general de Torreón, Coahuila, emitió un comunicado para informar que el gobierno federal había cancelado la segunda dosis a todas las personas que hasta el momento han recibido la primera dosis.

“Las personas que empezaron desde el 24 de diciembre y en los otros días de la vacunación que han sido vacunados sigue vigente la segunda dosis y tenemos la cantidad disponible para vacunar en segunda dosis”, dijo el funcionario federal.

El médico especialista mencionó que este 20 de enero inició la inmunización de los médicos que están en primera línea contra Covid-19 en los hospitales privados del país, y dijo que también para ellos está garantizada la segunda aplicación.

Asimismo, el Subsecretario de la Secretaría de Salud federal reiteró que el gobierno continúa el análisis de la posibilidad de espaciar a 28 días la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, “pero hasta el momento no aplica para quienes ya están recibiendo segundas dosis(sic)”.

Presenta informe de avance de vacunación

El gobierno federal ha suministrado hasta este miércoles 501,030 dosis de la vacuna de Pfizer contra Covid-19 a médicos, enfermeras y personal hospitalario que atienden y administran a pacientes con el nuevo coronavirus, así como a los llamados “servidores de la nación”. Esto, según la Secretaría de Salud federal, representa un avance del 2.3% del total de la población.

Este miércoles se aplicaron 2,534 vacunas en la fase expansiva dentro de los hospitales públicos del país.

Indicó que 488,628 personas han recibido el esquema de una dosis de la vacuna y 11,402 el esquema completo de dos dosis del medicamento de Pfizer.

El país ha recibido hasta el momento 766,350 dosis de la vacuna de Pfizer, de las cuales 219,375 llegaron el martes 19 de enero.

Finalmente, al momento se han presentado 2,486 casos de personal médico que presentó alguna reacción (fiebre, enrojecimiento, mareo, náuseas) a la vacuna de Pfizer, y de las cuales 34 han sido casos graves que estuvieron hospitalizados por algunas horas o días. De éstas últimas, seis permanecen en hospitalización.

