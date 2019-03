Cuando un juez pierde su condición de independencia, ya no puede ser juez, aseveró tajante la aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República como parte del proceso para que esa representación popular designe a la persona que ocupará el cargo que dejó vacante en SCJN la ahora ministra en retiro, Margarita Luna Ramos dijo: “No soy la señora de…, ni la esposa de...”.

Ello, en franca referencia a las críticas por haber sido incluida en la terna de juristas para elegir a la nueva ministra de la Corte, cuando es esposa del empresario José María Riobóo, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expuso ante los senadores que valoraran su idoneidad en función de sus conocimientos, capacidades y trayectoria.

La aspirante recalcó: “Mi causa es la justicia, mi método es el derecho y mi único mandato es la constitución” y mencionó: “El mérito es la opción más justa para los que aspiramos a desarrollarnos en una sociedad libre y democrática”.

Luego manifestó que “bien saben las señoras senadoras y los señores senadores aquí presentes lo que le cuesta a una mujer ser reconocida por los méritos propios. Lo importante que es reconocer el valor intrínseco de la mujer y no a partir de cualquier vínculo con el hombre”.

Durante alrededor de tres horas compareció y contestó las preguntas de los senadores.

Ahí dijo que su historia en el ámbito público jurídico no empezó hace unos meses ni tampoco hace unos pocos años. “He enfocado mis últimos 35 años de mi vida al servicio público. Me he preparado los últimos 20 en órganos de impartición de justicia para tener el honor y la responsabilidad de servir al país desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

No hay ningún vínculo de amistad o parentesco que afecte mi independencia en mi función como juzgadora. Así lo seguiré haciendo con objetividad e imparcialidad que son indispensables para que las instituciones de la república funcionen adecuadamente, recalcó.

