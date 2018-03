El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, adelantó que será este fin de semana cuando pedirá licencia, por 90 días, para hacer una gira a favor del gobierno de coalición.

Cabe mencionar que el mandatario capitalino también es candidato plurinominal a la Cámara de Senadores por el PAN.

En conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera Espinoza reiteró que su labor no será acompañar al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, en los distintos eventos que tenga durante su campaña, sino desarrollar sus propias giras por el territorio nacional para dar a conocer este proyecto.

Añadió que en estos días tendrán listo el documento final sobre gobierno de coalición, para difundirlo.

“Cuando se tenga que informar en plaza pública (...) será muy importante escuchar lo que opine la gente, porque la gente es la que va a construir esta propuesta”, aseveró.

El mandatario capitalino reiteró que el objetivo de un gobierno de coalición es romper con el tradicional presidencialismo, por lo que, dijo, ello “es una amplia convocatoria para todas las fuerzas políticas”.

De acuerdo con Miguel Ángel Mancera, el documento sobre esta forma de gobierno será revisado por Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano; Manuel Granados, presidente del PRD, y Damián Zepeda, líder del PAN.

“Yo he visto algunos anteproyectos, me parece que van en la línea, que hemos platicado en conjunto (...) obviamente estarán las propuestas que haga el candidato, esas son propuestas del candidato, esas son las propuestas de quien quiere tener esta responsabilidad (...) no habrá que confundir lo que será la campaña presidencial con lo que nosotros tengamos que hacer”, concluyó Mancera.

Cabe recordar que, por ley, una vez que deje el cargo de jefe de Gobierno, la administración de la Ciudad de México será asumida por José Ramón Amieva, actual secretario de Gobierno.

salvador.corona@eleconomista.mx