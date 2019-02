Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha estado pendiente de las opiniones de todos los grupos acerca de la aprobación ayer de la Guardia Nacional, así como de su iniciativa de convertir delito grave el robo de combustible, el fraude electoral y la corrupción.

Indicó que ha encontrado una actitud de rechazo en bloque por parte del PAN y de algunos dirigentes del PRI. Planteó que ojalá cambien esa actitud porque no ayuda, y se requiere de la Guardia Nacional, porque hay un problema serio de inseguridad y violencia.

Manifestó que todos los gobernadores del PRI, y algunos del PAN como el de Durango, José Rosas Aispuro, le han manifestado que están a favor de la Guardia. Dijo saber que hay organizaciones que plantean que habrá militaralización del país; indicó que no es lo que proponen, porque se garantizará el respeto a los derechos humanos y el control del uso de la fuerza. Expresó a los legisladores que no acepta cambios al proyecto, porque sería una simulación y una redición de la Policia Federal que no ha funcionado.

En la misma conferencia, el presidente dijo que está abierto a recibir en audiencia al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, quien ayer así se lo solicitó.

El presidente aseguró que no hay una persecución política en contra del Comisionado, porque antes de que él criticara las ternas, ya tenía en su escritorio la investigación en su contra por conflicto de interés. Incluso, consideró que Guillermo García pudo haber hecho la crítica porque ya sabía que había esa indagatoria. Dijo que sólo es cuestión de ver su agenda para determinar cuándo lo recibirá.

Por otro lado, López Obrador se deslindó de la iniciativa que promueve la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para aumentar las facultades del director de Pemex, y reducir las decisiones del Consejo de Administración. El Presidente dijo que su gobierno no promueve cambios legales en el sector para no dar armas a sus opositores para decir que quiere un monopolio de las decisiones.

Al cumplirse hoy 12 años de la tragedia en la minera Pasta de Conchos, donde 65 hombres quedaron atrapados por el colapso de túneles, López Obrador se pronunció por un acuerdo con Grupo México para recuperar los cuerpos de los mineros fallecidos, y que especialistas puedan opinar para que se hagan las excavaciones y se rescaten los cuerpos

En materia deportiva, el presidente López Obrador dijo que está garantizada la celebración el este año del partido de fútbol americano de la NFL en el Estadio Azteca. En el caso de la Fórmula 1 comentó que aún no revisa si hay contratos vigentes, pero en caso de no ser así, ya no se llevará a cabo el evento porque se patrocinaba con recursos del Consejo de Promoción Turística de México que se desapareció para financiar el Tren Maya.

Más adelante, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) aprobó la terna que se sugiere al Presidente de la República para dirigir a ese organismo: Nadine Gasman Zylbermann, María Candelaria Ochoa Ávalos y Patricia Olamendi Torres. El presidente López Obrador dijo que analizará hoy y mañana la terna para decidir el nombramiento.