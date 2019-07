Luego de darse a conocer que Jaime González Aguadé formaba parte del consejo de administración de la sociedad financiera popular (sofipo) Libertad Servicios Financieros, el también expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció su salida de esta institución a la cual se le ha vinculado con presuntas operaciones irregulares luego de la detención de su expresidente Juan Collado.

Fuentes dentro de la institución confirmaron a este medio que González Aguadé informó a los miembros del consejo de administración de Libertad Servicios Financieros su renuncia como integrante del mismo, cargo que ocupó desde abril pasado hasta apenas este jueves.

González Aguadé fue presidente de la CNBV de diciembre del 2012 hasta el último mes del 2017, cuando se anunció su salida del órgano regulador del sistema financiero mexicano para posteriormente integrarse a la campaña presidencial de José Antonio Meade, representante de la coalición Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

En marzo del 2014, en su calidad de presidente de la CNBV, González Aguadé informó los resultados de una visita de inspección especial realizada a Libertad Servicios Financieros, luego de los señalamientos a esta institución por su relación con el presidente de la misma de ese momento, Martín Díaz Álvarez, quien fue involucrado en el presunto fraude de Oceanografía a una institución bancaria.

Respecto a ese tema, González Aguadé declaró en su momento: “En la revisión encontramos que están adecuadamente implementados los controles de lavado de dinero (de Libertad), no hay sospecha de que haya lavado de dinero”.

Hace algunos días, El Economista informó que González Aguadé era parte del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, entidad señalada por su relación con Juan Collado, actualmente detenido por los presuntos delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al respecto, González Aguadé, en una de sus participaciones en un programa de radio, aclaró que la visita de inspección que realizó la CNBV a Libertad Servicios Financieros fue cuando Martín Díaz Álvarez presidía dicha institución y el exfuncionario entró como miembro del consejo de administración de dicha sofipo en una gestión diferente, cuando era encabezada por Juan Collado.

“Yo salí de la CNBV en diciembre del 2017 y a Libertad me incorporé, exclusivamente como miembro de la junta de gobierno del consejo de administración, con actividades específicas que son las que señalan la ley, hace escasos tres meses, he ido a un par de sesiones de dicho consejo”, declaró González Aguadé hace algunos días.

“En el tiempo – añadió– que he estado (en Libertad Servicios Financieros) no he oído, visto, leído documento o comentario alguno, que indicara sobre la conducta ilícita que ha estado en los medios u alguna otra relacionada con Libertad”.

De acuerdo con González Aguadé, su función en Libertad Servicios Financieros como miembro del consejo de administración se limitaba a discutir temas que le presentaba la administración de dicha institución. “Ahora tengo la oportunidad de trabajar en otras cosas que son las que conozco y en particular hoy en el consejo de Libertad”, explicó el expresidente de la CNBV.