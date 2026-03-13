Detecta CNDH nueva violación grave de la Marina a derechos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 206VG/2026 dirigida a la Secretaría de Marina por la desaparición forzada y privación de la vida de dos personas ocurrida en el municipio de Guasave, así como por violaciones al derecho a la integridad personal de familiares reconocidos como víctimas indirectas.

Según el organismo, las dos víctimas habrían sido detenidas arbitrariamente por elementos de la Marina, retenidas en instalaciones navales y posteriormente encontradas sin vida.

La investigación se originó a partir de una queja iniciada el 12 de junio de 2023 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, luego de que el 23 de mayo de 2023 fueran localizados los cuerpos de dos hombres entre las comunidades de Amole y Palos Verdes, en el municipio de Guasave.

Según la CNDH, los indicios recabados durante la investigación —entre ellos testimonios de cinco personas, informes policiales y dictámenes de medicina legal— señalan que ambas víctimas fueron detenidas y retenidas por elementos navales.

El organismo también encontró elementos que indican que las víctimas fueron agredidas mientras permanecían bajo custodia, antes de ser trasladadas a otro punto donde posteriormente se localizaron sus cuerpos.

También se determinó que las violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra las víctimas generaron sufrimiento y afectaciones emocionales en sus familiares, por lo que se consideró vulnerado su derecho a la integridad personal como víctimas indirectas.

Violaciones graves de las fuerzas armadas

Durante el primer año completo de Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo federal y lo que va del año en curso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 19 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos dirigidas a instituciones de las Fuerzas Armadas (Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional).

Según los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, la Sedena acumula un total de nueve recomendaciones de este tipo, en el periodo de tiempo señalado, de las cuales siete fueron emitidas en 2025 y dos en el presente año. Del total de sucesos, cuatro ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón, tres con Andrés Manuel López Obrador y dos más en la administración actual.

Por su parte, la Marina tuvo siete recomendaciones a lo largo de 2025 y dos más en 2026; sin embargo, cuatro sucesos ocurrieron entre 2006 y 2012; mientras que los cinco restantes entre 2018 y 2024.

Con respecto a la Guardia Nacional, la única recomendación por violaciones graves a derechos humanos se emitió en 2025 y fue por acciones presentadas durante el gobierno de López Obrador y en dicha recomendación se señalaron violaciones relacionadas con trato cruel, inhumano o degradante y detención arbitraria.