El Plan México en Acción

Durante décadas, México logró algo que pocos países en desarrollo han conseguido: convertirse en una potencia exportadora en manufacturas, resultado de una política económica basada en la atracción de inversión extranjera. Pero ese éxito siempre ha venido acompañado de una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que exportamos realmente se produce en México? En muchos sectores, una parte importante de las exportaciones incorpora insumos importados, lo que limita el impacto de ese dinamismo sobre el resto de la economía. El reto de la política industrial hoy no es simplemente exportar más, sino incrementar el contenido nacional de lo que ya exportamos. Es decir, fortalecer las cadenas productivas dentro del propio país.

Una primera muestra de cómo se ve esta nueva política industrial ocurrirá el próximo 17 de marzo en la Secretaría de Economía: 55 pequeñas y medianas empresas mexicanas se sentarán frente a 16 grandes empresas del sector automotriz para explorar oportunidades concretas de proveeduría. Pero esas empresas no llegaron ahí por casualidad. Durante el último año participaron en un proceso de diagnóstico, acompañamiento y desarrollo de capacidades en el que se evaluó a un universo mucho más amplio de compañías. Las 55 que participarán en este encuentro son el resultado de ese trabajo: un grupo de empresas que, después de un proceso de selección y preparación, tienen hoy una viabilidad real de integrarse a las cadenas de valor del sector automotriz.

Ahí es donde el desarrollo de proveedores se vuelve fundamental para dejar de enfocarnos en el ensamble y fortalecer las capacidades productivas nacionales. Cuando una pequeña o mediana empresa logra convertirse en proveedor de una empresa ancla —ya sea de autopartes, componentes electrónicos, servicios industriales o procesos especializados—, el efecto económico va mucho más allá de una sola transacción comercial. Se generan capacidades productivas, se transfieren estándares tecnológicos, se abren oportunidades para nuevas empresas y se fortalece el tejido industrial local.

El objetivo del Plan México es precisamente acelerar ese proceso. No se trata únicamente de atraer más inversión, sino de aprovechar la presencia de grandes cadenas industriales para construir una red más amplia de empresas nacionales que participen en ellas.

Por eso, iniciativas como el Programa de Desarrollo de Proveedores —impulsado conjuntamente por la Secretaría de Economía, la Industria Nacional de Autopartes y la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial— son tan relevantes. Su propósito es identificar empresas mexicanas con potencial, acompañarlas en el fortalecimiento de sus capacidades productivas y facilitar su vinculación con empresas compradoras que ya operan en el país.

El encuentro del 17 de marzo es un punto de llegada y un punto de partida. Cada reunión entre una empresa compradora y un proveedor potencial representa una oportunidad para cerrar brechas productivas, sustituir importaciones y aumentar el contenido nacional en las exportaciones mexicanas. Esta es una muestra de cómo la política industrial no ocurre en documentos ni en discursos. Ocurre cuando una empresa decide invertir su capital para detonar la capacidad productiva del país, fruto de las condiciones institucionales establecidas por el gobierno y de las oportunidades que presenta el mercado. Eso es exactamente lo que el Plan México busca multiplicar y acelerar.