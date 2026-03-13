Narcos refuerzan arsenal ante una posible acción militar por parte de EU: NYT

Integrantes del Cártel de Sinaloa han reforzado su armamento y sistemas de vigilancia ante la posibilidad de una acción militar por parte de Estados Unidos, de acuerdo con un reportaje publicado por el diario The New York Times.

Según el medio estadounidense, miembros de la organización criminal —que actualmente atraviesa una disputa interna entre las facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapitos— han comenzado a acumular armas y fortalecer sus defensas ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha planteado la posibilidad de atacar a los cárteles del narcotráfico.

También, el reporte señaló que miembros de ambas facciones del grupo criminal han tomado medidas para proteger a sus líderes y laboratorios de producción de drogas sintéticas, especialmente de fentanilo.

Entre las acciones mencionadas se encuentran: compra de granadas propulsadas por cohetes; adquisición de sistemas antidrones capaces de interferir con las señales de aeronaves no tripuladas, e instalación de vigías o “halcones” en zonas montañosas para vigilar el cielo y detectar aeronaves sospechosas.

The New York Times precisó que algunos de los sistemas antidrones utilizados por el grupo pueden costar hasta 40,000 dólares y tienen la capacidad de interrumpir las señales de navegación de drones, lo que podría obligarlos a aterrizar o incluso provocar su caída.

Miedo en cártel

Por otro lado, según las declaraciones recogidas en el reportaje, integrantes del cártel también temen que sus propias filas hayan sido infiltradas por informantes del gobierno mexicano o estadounidense, lo que ha provocado que las conversaciones internas se vuelvan más cautelosas y que los movimientos sean más calculados.

Mientras que un coordinador regional de la facción conocida como Los Mayos, ligada al narcotraficante Ismael Zambada García, afirmó al medio que dentro del grupo existe un ambiente de “paranoia y nerviosismo”.

El trabajo periodístico señaló que la posibilidad de una intervención militar comenzó a percibirse como más real dentro del cártel tras la difusión de imágenes televisivas que mostraron a fuerzas estadounidenses actuando en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, lo que habría incrementado las preocupaciones dentro de la organización criminal.