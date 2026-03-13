México, la cita

El gobierno de México se aproxima a una cita trascendental.

Puede afirmarse que de ella depende el destino económico del país.

También depende, en una buena proporción, el destino de norteamérica.

Los gobiernos de México y Estados Unidos iniciarán, la próxima semana, la revisión del acuerdo comercial que mantienen, junto con Canadá desde hace más de tres décadas.

Las conversaciones, inicialmente, serán bilaterales entre México y Estados Unidos.

La cita ocurrirá justo cuando el presidente de EU, Donald Trump está generando inestabilidad económica y tensión geopolítica global, por la imposición de aranceles como herramienta coercitiva. Hay que destacar que la cita México-Estados Unidos se celebrará en paralelo al conflicto en el Medio Oriente, en donde EU e Israel enfrentan a Irán y en consecuencia se observa un marcado impacto en los mercados bursátiles, cambiarios y energéticos.

Poder de negociación

México llega a la cita, con poder de negociación, dice Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

El funcionario y principal negociador del gobierno sostiene que México es el principal exportador hacia EU y mantiene tasas arancelarias bajas, lo que posiciona al país estratégicamente para fortalecer la integración regional.

Las estadísticas de la Oficina de Análisis Económico (BEA), respaldan sus afirmaciones.

México se mantuvo como el principal socio comercial de EU en enero.

Concentró 16.6% del intercambio comercial total de su vecino del norte.

Los números

Esta participación es superior a la registrada en 2025, cuando el país concentró 15.6% del comercio total con la economía estadounidense.

A contracorriente de los obuses arancelarios del presidente de Estados Unidos aplicados a todos los países con los comercia, México, continúa fortaleciendo su participación de mercado en ese país.

México amplió la distancia frente a Canadá, que registró una participación de 11.8% en el comercio total de Estados Unidos.

El mayor comercio de México con EU se explica en buena parte, por la decisión del gobierno estadounidense de atajar a los países asiáticos, en particular a China.

México está siendo, en el ajedrez del comercio regional, el peón para controlar el centro del tablero, por parte de EU.

Asia, persistencia

Sin embargo, China y otros países asiáticos, muestran comportamientos resilientes.

Detrás de México y Canadá, se ubicó China, que volvió a perder participación frente a los países norteamericanos y algunas economías asiáticas.

En enero, China reportó 6.6% del comercio total de Estados Unidos, después de que en todo 2025 su intercambio representó 7.4% del total.

También destacó Taiwán, con 6.0% del comercio estadounidense, una participación mayor a la registrada en 2025, cuando alcanzó 4.6 por ciento.

Le siguió Vietnam, con 4.7% del comercio total de Estados Unidos.

Y ojo, en conjunto, estos países concentraron 45.7% del comercio total estadounidense, de acuerdo con la información de la BEA.

Presión adicional

En los días previos a la cita, el gobierno de EU anunció, a través del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, varias investigaciones nuevas en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que incluirán a la mayoría de los principales socios comerciales y áreas como la fijación de ⁠precios de productos farmacéuticos.

Greer dijo que ⁠la administración confiaba en que todos los acuerdos comerciales negociados por el presidente Donald Trump seguirán en vigor tras la decisión de la Corte Suprema de derogar los aranceles que oscilaban entre el 10% y el 50% impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

No worries

Ebrard de inmediato aseguró que no “hay problema”. Dijo que la investigación de EU por sobrecapacidad y sobreproducción no preocupa a México.

El 85% del comercio de México con EU no tiene que ver con la investigación bajo la sección 301 y sigue sin arancel.

“No estimamos que vaya a tener una repercusión que nos deba preocupar”, afirmó.

¿Cuáles serán los temas que revisarán México y EU, de entrada?

1.- Reducción de la dependencia de insumos de Asia; 2.- Reglas de origen y 3.- Seguridad en la cadena de suministros.

Misión comercial de México a Canadá

Ebrard junto con Juan Ramón de la Fuente, Edgar Amador, Alicia Bárcena, Claudia Curiel y Altagracia Gómez, anunció que una misión de empresarios mexicanos visitará Canadá entre el 7 y 9 de mayo.

Ahí se conversará con autoridades de Canadá sobre el futuro del T-MEC.

Posteriormente, en la convención de Canacero adelantó que México impulsará la reducción del arancel al acero y aluminio.

Atisbos

México, por lo que ha dicho Ebrard, tiene confianza en una revisión positiva del T-MEC. En el ámbito empresarial mexicano también se observa consenso en que se logrará mejorar las condiciones para nuestro país.

En Estados Unidos, el empresariado, mayoritariamente, aboga por mantener y fortalecer el acuerdo comercial.

El destino de México, es lograr un mayor y más sólido crecimiento económico, depende del fortalecimiento del T-MEC.

Y por supuesto todo depende de una buena negociación de Mexico, del T-MEC. Veremos.