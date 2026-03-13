Detienen a uno de los 10 más buscados del FBI

Autoridades mexicanas detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Samuel “N”, identificado como uno de los integrantes de la lista de los 10 fugitivos más buscados del Federal Bureau of Investigation (FBI, por su sigla en inglés), en una operación coordinada entre dependencias de seguridad de México y en el marco de la cooperación internacional con Estados Unidos.

Según un comunicado conjunto, las autoridades implementaron un operativo tras recibir información sobre la presencia del fugitivo en territorio mexicano. Además, que la aprehensión fue resultado de trabajos de inteligencia e intercambio de información entre instituciones mexicanas y estadounidenses, enfocados en ubicar a personas consideradas de alta peligrosidad.

Según las autoridades federales, durante recorridos de seguridad en la avenida Monte Gongga, en la colonia Altura del Sur, los agentes identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las del sospechoso buscado.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Culiacán, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración participaron de manera coordinada en la captura.

Tras verificar su identidad, Samuel “N” fue detenido y se le informaron sus derechos. Posteriormente fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración para ser presentado ante las autoridades correspondientes.

Recompensa millonaria

El detenido era requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos de homicidio y tentativa de homicidio, y formaba parte de la lista de los más buscados del FBI, que ofrecía una recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que condujera a su captura.

Por su parte, las autoridades de Estados Unidos indicaron que el mencionado fue acusado luego de un tiroteo registrado el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar & Grill, ubicado en la ciudad de Federal Way, Washington.

Según las investigaciones, dos mujeres —quienes trabajaban como bartenders— fueron asesinadas y un tercer hombre resultó herido cuando las víctimas salían del establecimiento alrededor de las 3:30 horas. Las autoridades señalaron que el ataque pudo originarse tras una disputa previa con otro cliente dentro del bar.