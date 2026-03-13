Cambio climático, ¿primero los pobres?

Cierto que aliviar la pobreza es un imperativo moral global. También es cierto que solo puede disminuirse de manera sostenible a través de la inversión privada, crecimiento económico, empleo y mayor productividad. Pero es igualmente imperativo mitigar el calentamiento global para evitar los peores escenarios de dislocamiento climático, sabiendo que el planeta se dirige a un aumento en la temperatura hacia finales de siglo de entre 2°C y 3°C. Esto no sólo podría ser catastrófico de acuerdo a los modelos y proyecciones de la ciencia, sino que los más pobres sufrirían más, dado que tienen menores posibilidades de adaptarse. Entonces, hay vasos comunicantes entre los dos temas. ¿Son complementarios? ¿O son excluyentes? Bill Gates parece afirmar que son excluyentes; y que lo más sensato es promover el crecimiento económico y aliviar la pobreza, ya que así, los pobres adquirirían mejores capacidades de adaptación a las inclemencias de calentamiento global, reduciéndose las muertes y el sufrimiento humano. Lo anterior, por ejemplo, con mayor disponibilidad de electricidad, mejores semillas para cultivos más resistentes, riego eficiente, agua potable, aire acondicionado, refrigeración de alimentos, resiliencia ante enfermedades transmisibles, capacidades de recuperación ante desastres naturales. Bill Gates argumenta que, de cualquier forma, si con el crecimiento y el alivio a la pobreza se incrementan notablemente las emisiones de GEI de los países más pobres, esto no será relevante para las emisiones globales, ya que su contribución es mínima. Debe advertirse que Bill Gates no es un negacionista climático. Al contrario, considera que es uno de los grandes desafíos de la humanidad. Pero sí afirma que no representa un riesgo existencial para la especie humana, y que, por tanto, debe atenderse primero a los más pobres tratando de atenuar sus carencias y sufrimientos.

Pero Bill Gates parece equivocarse al creer que se trata de un juego de suma cero, que lo que ganan los pobres se pierde en la lucha contra el calentamiento global y viceversa. Y no es así. Cada día es más obvio que las tecnologías necesarias para mitigar el cambio climático y evitar trastornos dramáticos en el planeta no sólo están disponibles, sino que, en muchos casos, son más baratas que las tecnologías basadas en combustibles fósiles. Es decir, el premio o costo marginal de utilizar las primeras con respecto a las segundas, es cero o negativo. Las emisiones de GEI en el mundo son responsabilidad esencial de cinco sectores económicos: generación de electricidad, industria, transporte, agricultura y ganadería, y edificaciones. Para algunos de estos sectores las tecnologías libres de emisiones ya son dominantes o están en proceso de serlo, en otras han alcanzado paridad de costo con las convencionales, y solo en algunos casos están todavía en desarrollo. Es por ello que no existe antinomia, ni el juego de suma cero que supone Bill Gates, y que sí, el crecimiento económico y el alivio a la pobreza se han desacoplando del incremento en las emisiones. En la generación de electricidad, la energía solar, eólica, baterías y geotérmica son claramente menos costosas que las energías fósiles, y de hecho crecen rápidamente en la matriz energética global. Esto, además de que hay nuevas tecnologías de transmisión de energía con corriente directa que permiten interconectar eficientemente áreas geográficas distantes. La energía nuclear de fisión, energía firme, confiable y limpia, va también por el mismo camino, incluyendo nuevos reactores pequeños de fabricación modular. Esto, sin tomar en cuenta la fusión nuclear, energía infinita y limpia, que pronto estará en el umbral comercial. En la industria, ya existe siderurgia de cero emisiones con tecnologías de arco eléctrico, también más baratas que los altos hornos convencionales, y están en construcción los primeros hornos de hidrógeno. En el caso del cemento es más complejo y todavía, las opciones descarbonizadas son caras, pero eso cambiará en el mediano plazo. Tal cosa ocurre con la reducción y sustitución del clinker con cenizas y escorias, uso de combustibles alternos (residuos) o hidrógeno verde o hidrógeno geológico (de yacimientos), captura y uso o almacenamiento de CO2, nuevos tipos de cemento con nuevos materiales, y absorción del CO2 atmosférico mediante carbonatación a la intemperie del concreto. En el transporte, ya es obvio que la electrificación vehicular avanza a pasos agigantados y es irreversible. En la aviación, están a la vista combustibles limpios producidos con hidrógeno verde. En la agricultura y ganadería las emisiones principales vienen del uso de fertilizantes y del metano expelido por el ganado. En el primer caso ya hay fertilizantes libres de emisiones, y en el segundo, vacunas y forrajes que neutralizan o eliminan el metano en el aparato digestivo, ambos, a costos competitivos. En edificaciones, las bombas de calor para climatización ya son una realidad que se generaliza. O sea, las economías se descarbonizan o se pueden descarbonizar aceleradamente a costos muy bajos o incluso negativos. Esto permite crecimiento y alivio a la pobreza sin más emisiones. Los pobres no están peleados con la lucha contra el calentamiento global.