Qué puntería, Pemex

Los empresarios no tienen habilidades en la política. ¿Por qué los políticos sí administran empresas?

Pemex es todavía la empresa más importante del país. Pero quien decide por ésta es el político en turno: el azul que no supo aprovechar la bonanza petrolera, el rojo que dejó de invertir porque llegarían las inversiones privadas, el guinda que dijo que es mejor quedarse aquí con el petróleo en lugar de exportarlo.

Producto del caos iniciado por el ataque israelí y estadounidense a Irán, ayer 12 de marzo, el petróleo mexicano rebasó los 90 dólares por barril. Al inicio de año, con dificultades cotizaba en 60 dólares en el mercado internacional, un precio cercano también al que estimó el gobierno para fines de su presupuesto y para todo 2026.

No importa lo que ustedes vendan: si pueden vender 50% más caro su producto porque así lo está pagando el mercado, es día de fiesta.

Hay un problema. Pemex ahora exporta menos de 300,000 barriles de petróleo diariamente.

Es un número ridículo. Todavía en 2021 vendía más de un millón de barriles diarios al extranjero.

Permitan un cálculo lúdico. Si siguiéramos exportando un millón de barriles diarios como hace cinco años, Pemex, el gobierno y ustedes, consecuentemente, habrían recibido ayer 90 millones de dólares y no 27 millones, con los precios de este jueves.

Representaría una pérdida de oportunidad del 70 por ciento. Pero claro, es solo un cálculo que pueden tomar a juego.

El gobierno decidió reducir las exportaciones y presume que ahora nos quedamos el petróleo “para refinarlo aquí”, para reducir las compras de gasolina extranjera.

¿Cuánto bajaron el año pasado? El volumen de compras a Estados Unidos cayó 5 por ciento.

A decir de los datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, seguíamos comprando en diciembre más de un millón de barriles diarios de productos petrolíferos que incluyen diésel y turbosina; y solamente de gasolina, 432,000 barriles diarios.

Vaya: vendemos menos crudo exportado y perdemos por ahí; producimos más gasolina nacional y no me queda clara la ventaja. Políticos al frente del negocio.

¿Creen que esto solo pasa con Morena? Luego les cuento anécdotas del pasado con panistas y priistas.

Hoy estoy enfatizando la puntería de las decisiones de esta era y, a manera de balance, debo destacar también una movida de Pemex que sí podría resultar muy conveniente en esta coyuntura.

A fines del mes pasado, Pemex divulgó un dato que pasó de noche: aumentó 21 por ciento su producción de fertilizantes al cierre de 2025, en comparación con 2024. La elevó de 807,000 toneladas en 2024 a 975,000 toneladas en 2025.

Reportó que son fertilizantes nitrogenados, fosfatados y urea que deben apoyar la producción nacional de alimentos, evitando importaciones. Precisamente en un buen momento.

¿Por qué? Porque adivinen cómo se van a poner los precios de esos agroquímicos como consecuencia de la guerra.

Ahora, por Irán, viene otro incremento en los precios de los alimentos iniciado con la guerra en Ucrania, hace cuatro años. Lo que traerá la nueva circunstancia es un precio todavía más alto de la carne, que viene precisamente de cerdos, vacas y pollos que dependen de granos para crecer.

El mundo dificulta su operación, particularmente del lado del otro gran continente.

Si los países de este lado del planeta se hacen más eficientes en la refinación de petróleo para productos petroquímicos como los fertilizantes, tendrán más defensas.

Pemex no se caracteriza por aumentar su producción en este rubro, pero informó que viene un cambio.

Este año aplicarán 8,000 millones de pesos de inversión en el Complejo Petroquímico Escolín, en Poza Rica, y 2,000 millones de pesos en el de Cosoleacaque, al sur de Veracruz.

Hacerlo justo ahora representa finalmente, algo de buena puntería.