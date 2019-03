Aunque admitió que el martes ocurrieron siete asesinatos, el gobierno federal aseguró que hay una disminución de homicidios en Tijuana, Baja California, donde en febrero se encendieron los focos rojos por el aumento de la incidencia delictiva.

En la Zona Militar 2 de Tijuana, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reunión de gabinete de seguridad federal, a fin de dar seguimiento al operativo federal que se montó desde el 4 de febrero, para enfrentar la inseguridad.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que se desplegaron 5,114 elementos del Ejército en los cuatro municipios de Baja California, de los cuales 2,231 estuvieron en Tijuana.

Expuso que se logró disminuir la incidencia de delitos en 21% y el homicidio de 5.1 a 4.0 ilícitos diarios.

Sin embargo, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, reconoció que el martes ocurrieron, sólo en Tijuana, siete homicidios. “Fueron siete homicidios, es una cifra muy alta, pero comparativamente baja”, defendió.

El Secretario también admitió que la baja en los índices de homicidio no es para sentirse satisfechos. “¿Esto es satisfactorio? Por supuesto que no. Vamos a sentirnos satisfechos de los resultados en materia de seguridad el día que no tengamos que preocuparnos por la estadística de incidencia criminal; ese día significará que hemos avanzado lo suficiente en materia de combate a la inseguridad”.

Añadió que “el número de delitos ha disminuido, particularmente el de los homicidios aquí, en Tijuana.

“Antes de que iniciara la estrategia de la definición de regiones prioritarias hubo un día en que en Tijuana se cometieron, en un sólo día, 21 homicidios. Ese día, el señor presidente tomó la decisión de aplicar la estrategia, la calificación de región prioritaria. Y hemos tenido días en los que Tijuana prácticamente no aparece en la estadística de homicidios. Hemos llegado a tener varios días con sólo dos homicidios”.

El general secretario informó que tras el operativo implementado el 4 de febrero, fueron detenidas 150 personas por su probable participación en delitos; 15 de ellos fueron liberados, además de que fueron decomisados 594 kilogramos de mariguana; 1,456 dosis de cristal; 8.10 kilogramos de cocaína; 38.41 kilogramos de fentanilo; 45 armas y 36 vehículos.

El general Luis Cresencio Sandoval afirmó que con la disminución de la violencia en Tijuana, incrementó la denuncia ciudadana; se generó una mayor actividad económica; hubo recuperación del flujo de turistas americanos, y se levantó una encuesta que mostró una mejor percepción de la seguridad.