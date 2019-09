Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle, explicaron que en octubre, noviembre y diciembre se adquirirá, de los pequeños productores, las cosechas de maíz y frijol.

Indicaron que la compra está acotada a 1 millón 700,000 productores de maíz y frijol potenciales beneficiarios del programa de compras. Indicaron que se prevé un acopio aproximado de 2 a 3 millones de toneladas de maíz y de 300,000 toneladas de frijol.

Ignacio Ovalle mencionó que en el caso del maíz, Segalmex pagará 5,610 pesos por tonelada de maíz, más 150 pesos para el flete. Tendrá un límite para productores con hasta cinco hectáreas, y un límite de compra de 20 toneladas por productor. En el caso del frijol, se comprará a 14,500 pesos por toneladas a campesinos, y se aumenta de 15 a 30 hectáreas de temporal, y un límite de compra de 15 toneladas por productor. Indicó que en los precios de garantía actuales, se puede garantizar que “realmente podemos llegar con ese precio al 100% de los campesinos más olvidados del país”.

Expresó que el pago es inmediato y sin intermediarios. Expuso que Segalmex también adquiere trigo panificable a 5,790 pesos por toneladas, con un límite de compra de 100 toneladas por productor; arroz a 6,120 pesos la tonelada con un límite de compra de 120 toneladas por productor; y leche fresca a 8.20 pesos por litro a 8,000 pequeños y medianos productores.

Explicó que en los 31 estados del país hay 553 centros de acopio de Segalmex concertados para el inicio de compras maíz y frijol.

Ignacio Ovalle, también exdirector de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) en la década de los años 80, explicó cuál es la diferencia entre los precios de garantía de aquella época, y los de ahora.

“¿Cuál es la principal diferencia entre aquellos precios y estos? Aquellos, el precio de garantía era para todos los productores y la totalidad de las cosechas; en nuestro caso el precio del maíz y del frijol, por ejemplo, está consagrado a los productores más pobres, aquellos que tienen hasta cinco hectáreas de temporal, o que producen grandes cantidades, agricultores de los que puede estar orgulloso el país, no reciben este beneficio. Se establece un límite de compra, para que no se utilice a cualquiera de esos productores para colar las grandes cosechas, pero por lo que hace al consumo, no establecemos precios controlados, al mercado abierto le vendemos al precio de mercado, y el precio máximo es exclusivamente en las tiendas de Diconsa”.

