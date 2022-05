Desde febrero pasado, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, había informado a la empresa DNV su rechazo por los resultados del último dictamen sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2021 en la alcaldía Tláhuac, difundió el Diario El País.

Documentos obtenidos por el medio español, indican que el gobierno capitalino y la consultora noruega mantuvieron durante meses un intercambio de comunicaciones sobre las supuestas deficiencias señaladas por el gobierno local en la realización del último dictamen del desplome que concluye que la tragedia tuvo cuatro causas concurrentes: fallas en el diseño, certificación, instalación de pernos y mantenimiento.

Mientras que la empresa, según El País, defendió su trabajo y rechazó enfáticamente las acusaciones del gobierno de Claudia Sheinbaum que reclamaba una supuesta “serie de deficiencias e inconsistencias” que encontraban en el último documento. Dichas comunicaciones se mandaron entre los dos actores durante febrero y abril de este año, siendo este último periodo donde ocurrió el conflicto que retrasó la publicación del documento.

Al presentar una cronología de dichas comunicaciones, el medio de comunicación detalló que fue el 15 de febrero cuando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, envió un oficio a la empresa DNV donde acusaban que la calidad del informe estaba por debajo de lo esperado.

Ya que no se tomó como referencia el llamado “tramo espejo”, al tiempo que no se incluyeron hipótesis alternativas, “una práctica común” en el análisis de estos siniestros, y que no indagaran en profundidad sobre la importancia que tuvieron las fallas de diseño detectadas.

Asimismo, el gobierno capitalino reclamó la metodología con la que se realizó el documento, y dice que “no se observa la aplicación completa” de la técnica —una marca registrada de DNV y reconocida internacionalmente—, como han hecho en otros accidentes analizados.

El oficio concluye con una solicitud a DNV para que realice nuevamente el análisis, pero esta vez aplique “la metodología completa” y “no omita la información” que le fue facilitada.

En tanto, el 25 de febrero, la empresa DNV le respondió al Gobierno capitalino que el contrato especificaba que la sección a evaluar era la que se desplomó, y no el “tramo espejo”, además de que sus especialistas lo descartaron por no ser “relevante”.

Sobre las hipótesis alternativas, la empresa aseguró que analizaron las causas de lo que determinaron como el modelo de peligro más probable.

Sobre la aplicación incompleta de su propia metodología, la consultora recalcó que no fue aplicada de la misma forma que en otros siniestros debido a que cada caso es diferente por el tipo de “proceso, instalación y personas involucradas”.

Finalmente, se indica que entre marzo y abril fue cuando se dio la ruptura definitiva, ello luego de que el Gobierno local volvió a escribir a DNV el 10 de marzo para reclamar que no estaba satisfecho con el informe final y citó un extracto del contrato firmado entre los dos actores en el que dice que, en caso de que las autoridades encuentren irregularidades en el servicio, la relación laboral no acaba hasta que sean resueltas.

Consultora rechaza dar declaraciones

La empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), la cual fue contratada por el Gobierno de la Ciudad de México para que llevara a cabo los peritajes del desplome de la Línea 12 del Metro, informó que no hará más comentarios en torno al último informe que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum señaló de “tendencioso y falso”.

Neil James Slater, jefe de las Relaciones con los Medios de la firma, indicó a El Economista que tras la emisión del comunicado de prensa emitido el pasado 4 de mayo, DNV “no hará más comentarios” al respecto.

Cabe recordar que por medio de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, se informó que el denominado “Reporte Fase III” incumplió con las especificaciones solicitadas en el contrato celebrado, a diferencia de los documentos correspondientes al Dictamen Técnico Preliminar (Fase I) y el Dictamen Técnico Final (Fase II).

(Con información de Iván Rodríguez)

