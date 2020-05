Si el sistema penitenciario ya registraba problemáticas como homicidios, suicidios, riñas, motines, autogobierno y abusos, en la actual contingencia sanitaria por la nueva cepa del coronavirus (Covid-19), las autoridades penitenciarias enfrentan otras emergencias, porque no han recibido insumos como cubrebocas o gel antibacterial, además de que sus instalaciones presentan falta de higiene y de personal de custodia y médico, alertaron expertos.

Desde el inicio de la fase 2 de la contingencia para contener la propagación del coronavirus (SARS-CoV), 92 presos han sido contagiados, 15 son sospechosos y se han registrado siete decesos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A través de una video conferencia esta mañana, se llevó a cabo la mesa de análisis "Violencia, Seguridad y Derechos Humanos ante el Covid-19 en México. Las cárceles: una bomba de tiempo en la contingencia", organizada por la organización Causa en Común.

Participaron Apolonio Armenta, titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila; Eduardo Guerrero Durán, asesor en materia penitenciaria; Ana Pecova, directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres; María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta AC.

Apolonio Armenta dijo que antes de que se publicara la Ley de Amnistía, los estados ya habían avanzado en preliberación de personas para evitar mayores contagios, y algunos gobiernos optaron por solicitar a jueces medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que se cambiaron a otras como uso de brazalete.

Destacó que en todos los centros penales del país, tanto como federales como locales, hay aproximadamente 200,000 internos, y en el 60% de los penales se carece de una distribución adecuada de espacios.

Destacó que históricamente, el sistema penitenciario se ha enfrentado a la falta de presupuesto, además de que en la actual contingencia sanitaria, las autoridades carcelarias no han recibido insumos para internos y funcionarios como cubrebocas o gel antibacterial, por lo que han tenido que adoptar medidas propias.

Por ejemplo, dijo, penales locales han ordenado la suspensión de visitas familiares para evitar mayores contagios.

María Elena Morena dijo que "el sistema penitenciario se ha ido agravando, y a nadie le ha importado porque los que están internos no votan, y a los políticos les da igual, y a la gente no le importa que estén ahí y los tratan mal, o muy mal, lo cual es grave, porque no se asume que quisiéramos que estas personas salieron mejor de lo que entraron (a la cárcel)".

Expresó que cotidianamente ocurren graves incidentes en el sistema penitenciario como homicidios, suicidios, riñas, motines, desordenes, autogobierno, abusos, deficiencia de higiene y falta de personal, y ahora en varios de los penales del país, la contingencia sanitaria agrava las condiciones y persiste la falta de atención a las personas infectadas con coronavirus.

Destacó que solo 7% de las presos en el país podrían ser sujetos de liberación con base en la Ley de Amnistía, y es una medida que puede alentar a los estados, porque a nivel federal no se podría.

Por su parte, Eduardo Guerrero destacó que el sistema penitenciario se encuentra en abandono, a excepto cuatro o cinco estados donde se ha enfrentado el tema, como el caso de Nuevo León.

Alertó que el sistema penitenciario no cumple su función de readaptación, y de no ser escuelas del crimen, por lo que siguen siendo centros de operación de la delincuencia organizada.

Consideró que para revertir esa situación se requiere de voluntad de los tres niveles de gobierno, una estrategia de planeación basada en un diagnóstico de lo que sucede con el sistema y un gran equipo de trabajo.

Destacó que la Ley de Amnistía no funcionará, porque su único objetivo es "administrar el error" de quienes se encuentran injustamente dentro de las cárceles por delitos menores.

Destacó que la emergencia sanitaria del coronavirus dentro de las cárceles solo será visible en caso de que ocurran decenas de contagios como ha ocurrido en penales de Estados Unidos y Brasil.

Defendió la suspensión de visitar que se ha ordenado en algunos gobiernos de los estados, pues consideró que "son medidas drásticas pero que se tienen que tomar. No podemos poner en riesgo a los presos, pero tampoco a los propios funcionarios y a sus familias", aseveró.

Confió en que los gobiernos de los estados no estén ocultando información sobre contagios en las cárceles, "porque es difícil de comprender que hay estados que tienen acceso a las visitas íntimas o familiares, o que son de los estados que más contagios tienen".

En tanto, Ana Pecova destacó que las mujeres son el grupo más vulnerable dentro de las cárceles, debido a que se convierten en víctimas de otros delitos como acoso, violencia sexual, y no hay protección a los hijos fuera de las prisiones.

Criticó que le Ley de Amnistia se haya aprobado para responder a la emergencia del coronavirus, y la necesidad urgente de despresurizar las cárceles.

