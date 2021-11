El gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco, reveló que el presidente del albiazul Marko Cortés le confesó que prevé una derrota en las elecciones presidenciales del 2024.

En entrevista con medios, el mandatario local calificó como una “desfachatez” los dichos de Cortés al tiempo que indicó que buscará a los gobernadores del PAN de Guanajuato, Diego Sinhue, Mauricio Vila, de Yucatán y María Campos, titular del Ejecutivo de Chihuahua “para ver qué logramos rescatar en el (20)24”.

En respuesta a los dichos de Orozco, el presidente del PAN aseguró en Twitter que sus declaraciones son mentiras.

“Mientes, Martín Orozco !No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”, sostuvo.