El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que no se está desbordado el servicio médico en los hospitales de todo el país, el instituto es “muy grande y no es homogéneo” y se está reforzando no sólo el equipamiento, sino en la capacitación.

Tras señalar que el objetivo es “estar listos para la Fase 3”, Robledo explicó que “no se trata nada más de tener el equipo, tenemos varias estrategias: una de ellas es la reconversión hospitalaria para utilizar toda la capacidad; otra es reparar ventiladores, en algunos casos que no tenían consumibles y eso significa que no lo puedes usar, otros que pueden tener alguna pieza descompuesta, los tenemos todos en un taller en Michoacán, componiéndose”.

El funcionario detalló que en el plan de la Fase 2 del Seguro Social incorporó 120 hospitales para la conversión a Covid-19; cantidad que se ampliará a 184 hospitales, “en esos son el número de ventiladores con los que contamos al día de hoy que llegan a ser cerca de 3,500 ventiladores funcionando con consumibles, con personal, con una toma de oxígeno”.

Añadió, “no, no. Desbordados no. ¿Qué sería un desbordamiento? Que en el hospital, el número 20, hubiera más pacientes necesitando ventilador que ventiladores disponibles… eso no ha ocurrido”.

Zoé Robledo dijo que hay temas que se necesitan, las autoridades, operar todos los días, “todos los días, y en el momento en el que tenemos resultados informarlos, antes es medio un despropósito”.

kg