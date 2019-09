La ex titular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, se dijo “rehén” de una “trampa” y una “confabulación” política en su contra para mantenerla presa desde hace un mes, a pesar de que el delito del que se le acusa no es grave.

“Han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén, violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se tomó en cuenta que me presenté voluntariamente al citatorio judicial aún cuando muchos amigos, familiares, me aconsejaron que no lo hiciera porque seguramente se trataba de una trampa”, expresó Robles Berlanga.

Demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio que respete el debido proceso y la presunción de inocencia. Argumentó que si a una francesa (en referencia a Florence Cassez), se le respetó su derecho a la inocencia, ella como mexicana merece el mismo trato.

Al acudir a visita en el reclusorio femenil de Santa Martha, la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, leyó ante los medios una carta escrita por su madre para responder a su detención como a la inhabilitación por 10 años que dictó ayer la Secretaria de la Función Pública en su contra.

“Para mi es una confabulación, en la que instituciones del Estado mexicano han violentado la legalidad, porque a pesar de todos sus intentos, no han podido demostrar que yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo, y mucho menos hay alguna autoridad que me haya declarado culpable de nada en el ámbito penal. Todavía más estoy aquí a pesar de que el delito del que se me acusa no es grave y puede meditar otras medidas cautelares”, comentó.

La ex Secretaria de Estado dijo no entender por qué la Función Pública la inhabilitó por una cuenta con 2,800 pesos que no aperturó, y que tomó como argumento para sostener que no la hizo pública en su declaración patrimonial.

“Presidente López Obrador: lo único que exijo es un juicio justo. En lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno. ¿Por qué está saña? Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a esas falsas acusaciones yo también tengo derecho hacerlo en libertad. Tengo derecho al debido proceso. Considero que los derechos humanos son universales y que en México muchos hemos luchado porque se respeten”, expuso.

