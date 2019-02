El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha restituido los servicios de atención médica a familiares de las víctimas de la Guardería ABC, señaló Julio César Márquez, padre de Yeyé, menor fallecido en el incendio ocurrido en el 2009 en Hermosillo, Sonora.

“Se han visto mucho en medios declaraciones, incluso un boletín que circuló el IMSS donde decía que se restablecían las atenciones a la familias y que nunca se dejó de atender a las víctimas directas, pero al día de hoy (sábado), no se han restablecido.

“Hasta el día de hoy no hay atención. Esto, hasta donde hemos escuchado, sin que sea oficial, es que hay algunas cuestiones que se están manejando al interior del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales todavía para poder restablecer los servicios, pero oficialmente no nos han dicho nada”, dijo en entrevista.

El IMSS en su boletín 038/2019 aseguró haber restituido la atención médica luego de recibir respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre prestaciones subrogadas.

Incluso medios locales en Sonora recogieron este fin de semana declaraciones de Guillermo Noriega Esparza, delegado de la dependencia en la entidad, asegurando que a partir del sábado se restableció la atención a las víctimas. Sin embargo, Julio César Márquez insistió en que esto no ha ocurrido.

“Hay muchas personas que desconocen el porqué de tener este tipo de atención. Nosotros primero que nada no pedimos esta situación. Daría lo que fuera por tener a mi hijo conmigo, no saber absolutamente nada del IMSS, no tener nada que ver con ellos. Definitivamente es un derecho tristemente adquirido y por eso luchamos por él”, aseguró.

El padre de Yeyé refirió que “se están dando situaciones muy fuertes al interior de las familias por esta cuestión, que generó de nuevo la revictimización”.

Ejemplificó que a personas que reciben tratamiento desde hace años para el estrés postraumático y la depresión se les cambió el medicamento por uno genérico, lo que ha provocado en algunos casos síndrome de abstinencia.

“En el caso de mi esposa, es una terapia que tiene que ver con la búsqueda de revertir secuelas cognitivas que se le generaron a partir de que el mismo IMSS le recomendó recibir electroshock en el 2010. Éstos fueron mal aplicados y años después una clínica de Ciudad de México determinó que el tratamiento mal aplicado le había generado este tipo de problemas”, manifestó.

En este sentido, Julio César Márquez insistió en la necesidad de que la atención médica se restablezca a la brevedad para las familias de las víctimas, y confió que las autoridades del IMSS resuelvan esta misma semana la situación.