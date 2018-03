El ex presidente chileno, Sebastián Piñera denunció este martes que el Gobierno cubano impidió a Mariana Aylwin viajar hacia la isla. Un nuevo atropello a las libertades y derechos en Cuba. Mariana: todo nuestro apoyo , sentenció el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

El ex presidente mexicano dijo la mañana de este martes que autoridades de Cuba no le dieron autorización para viajar a la isla, donde asistiría como invitado a la entrega de un premio en honor al fallecido activista Oswaldo Payá.

Mientras el también ex presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa le contestó a Piñera que también estaba invitado al aniversario luctuoso de Oswaldo Payá. Y pidió al gobierno de Raúl Castro rectificara el absurdo y permitiera recordar al activista político cubano.

Calderón escribió en su cuenta de la red social que anhelaba y se comprometía a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en Libertad, Justicia y Democracia, tras la negativa del gobierno cubano de permitirle su ingreso al país.

La aerolínea mexicana, Aeroméxico le comunicó al ex mandatario mexicano que la inmigración de Cuba le había informado que el pasajero FCH no estaba autorizado para entrar a Cuba y solicitaba que no sea documentado en vuelo AM451. Calderón agradeció a la aerolínea sus atenciones

"@RosaMariaPaya lamentablemente no podré estar con Uds en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten", dijo Calderón en uno de sus mensajes en su cuenta de Twitter.

Según medios locales, esta es la primera ocasión en que el Gobierno cubano impide la entrada a un ex presidente de México.

"La #SRE lamenta la decisión del gobierno de #Cuba de no autorizar la visita a La Habana del ex presidente @FelipeCalderon", informó la secretaría de Relaciones Exteriores de México.

El gobierno chileno informó este martes que llamará a informar a su embajador en Cuba en señal de malestar, luego de que se impidió el ingreso a la isla de la ex ministra y ex parlamentaria Mariana Aylwin.

La cancillería lamentó la situación de la hija del ex presidente Patricio Aylwin, quien viajaría a la nación caribeña para recibir un premio en representación de su fallecido padre por parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, crítica del gobierno comunista.

