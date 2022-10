Cuauhtémoc Cárdenas y José Miguel Insulza rechazan la elección de consejeros electorales por voto popular

Por considerarlo contrario a la democracia, el excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza Salinas, rechazaron la posibilidad de que los consejeros electorales sean elegidos en las urnas como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa de reforma electoral.

Al participar en el foro internacional “El Futuro es Socialdemócrata”, organizado por Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que uno de los obstáculos que enfrenta actualmente la democracia en el país es la iniciativa de reforma electoral.

“Me preocupa también lo que se ha venido anunciando, una reforma electoral, que pudiera poner en riesgo la autonomía de la autoridad electoral, me parece que este es uno de los grandes logros de la democracia. Me preocuparía que se perdiera la autonomía, no formalmente, pero sí de hecho. Por ejemplo, que se pretenda devolver el manejo del padrón electoral al Ejecutivo, me parece que sería un retroceso serio.

“Me preocuparía también que los integrantes del consejo electoral pudieran ser elegidos por voto ciudadano porque esto partidizaría a la autoridad electoral. Si la elección fuera por voto ciudadano, tendríamos una autoridad electoral dominada por los partidos dominantes. Y me parece que esto haría perder imparcialidad a una autoridad que, por lo que tiene que regular, debería mantenerse como imparcial en la medida de posible, y estos son los riesgos que estamos corriendo”, aseveró.

Cárdenas Solórzano dijo que el camino para México debe ser contar con elecciones limpias, donde se cuenten bien los votos, y no se infiltren tanto el dinero sucio como los funcionarios de gobierno.

“Dos cuestiones en la democracia electoral que tenemos todavía que corregir: tenemos que encontrar las formas para impedir que haya dinero sucio y que haya intromisiones indebidas de funcionarios en las elecciones”, destacó.

Por su parte, el senador chileno José Miguel Insulza Salinas dijo que una gran riqueza para México, ha sido su sistema electoral que da certeza a los ciudadanos de que los cómputos de los votos y sus decisiones van a ser respetados.

“Y eso, quiero decirlo con toda franqueza, los sistemas actuales (de países de América Latina) están básicamente hechos al molde del sistema electoral mexicano, que ha sido una de las grandes contribuciones con los países de América Latina en los últimos años, entonces, comparto la preocupación con el ingeniero Cuauhtémoc, y creo que el sistema electoral tiene que ser seguir siendo de la mayor neutralidad, el mayor profesionalismo, de la mayor técnica posible. Los que van a contar los votos no pueden ser elegidos por los electores porque eso puede ser un búmeran, lo que debe ser es elegidos de manera técnica, de lo cual hemos aprendido mucho”, sostuvo.

Cuauhtémoc Cárdenas consideró que otro de los retos de la socialdemocracia en México debe ser garantizar una democracia social, económica y del Estado de derecho para todos los ciudadanos, como un acceso universal a la salud y la educación, garantizar el combate a la delincuencia y fijar un seguro de desempleo, entre otras medidas.

