Mientras Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, criticó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no asistiría personalmente a la próxima Cumbre de las Américas si Estados Unidos no atiende su solicitud de invitar a todos los países de la región, sin excluir a nadie, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, respaldó la decisión.

A decir del panista, la determinación presidencial podría tener repercusiones.

“Sí, sí podría haber un riesgo, sí podría haber una afectación. Ojalá el gobierno entienda que lo que tiene que hacer es resolver los problemas de México y luego voltear a ver si puede ayudar a otros países, pero mientras no resuelva los problemas de este país no sé qué anda mirando por hacer en otros países de Centroamérica y del mundo’’, expresó el senador veracruzano.

La protesta de López Obrador, enfatizó: “Sí puede llegar a tener repercusiones. No sé qué tan graves, no sé qué tan rápidas, pero lo que muestra esto en el fondo, veámoslo bien, cuáles países pudieran llegar a ser excluidos de esta reunión, pues aquellos que no garantizan democracia, aquellos que no garantizan respeto a sus ciudadanos, a sus connacionales.

“Y al defenderlos, México, en esta postura, porque es lo que en el fondo hace, defender a estos países, pues pareciera que nuestro comportamiento se acerca más a los que menos tenemos que defender que a los países que respetan más las normas, que respetan más a las personas, que respetan más a sus compatriotas. Y eso evidentemente lo va a ver la comunidad internacional como un acercamiento hacia políticas autoritarias, hacia gobiernos, quiero dejarlo claro, dictaduras como las que están ocurriendo en Cuba, por ejemplo, en donde claramente no hay resultados, no hay nada que presumir en la isla, desafortunadamente para la los cubanos, pero México pareciera que se quiere parecer a ellos y yo no me explico todavía cuáles son aquellas cosas que pueda ver el presidente de México que pudiera aspirar a parecerse a Cuba’’.

Vía Twitter, Monreal posteó: “No permitir la exclusión es una buena causa universal; el presidente López Obrador tomó la decisión correcta al oponerse a ella en la Cumbre de las Américas. Mantener la congruencia no siempre es labor sencilla, pero la dignidad está de por medio, aunque conlleve costos y riesgos’’.

Durante su conferencia de prensa de este martes, López Obrador adelantó que “si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo’’.

El mandatario mexicano aclaró que todo dependerá de la respuesta de su homólogo norteamericano, Joe Biden, a quien pidió invitar a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles, California, en junio sin exclusiones.

Si no se invita a todos los países, informó, en su representación asistirá al evento Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Su no asistencia, aseguró, sería un mensaje de protesta.

Finalmente, reveló que hasta este martes no había respuesta de Biden a su petición.

“Todavía no, todavía no. Yo se lo planteé a él y me dijo que iban a revisar, que iban a analizar la situación’’, respondió a pregunta específica sobre la respuesta de su homólogo norteamericano.

rolando.ramos@eleconomista.mx