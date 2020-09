Mediante un operativo conjunto, autoridades federales y estatales liberaron las vías del tren en cuatro puntos de tres municipios de Michoacán, las cuales permanecían bloqueadas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes demandan el pago de salarios y prestaciones.

Participaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de Michoacán, así como elementos de policías municipales

Mediante un operativo de encapsulamiento de los manifestantes, las autoridades liberaron las vías férreas previamente tomadas en Uruapan, Múgica y Pátzcuaro, situación que impedía el tránsito de mercancías provenientes del puerto de Lázaro Cárdenas hacía la zona centro del país.

El operativo fue resultado de una denuncia y una carpeta de investigación iniciada por la FGR. Posterior al desalojo, elementos de seguridad federales y estatales mantienen presencia en las inmediaciones de las vías, a fin de evitar bloqueos posteriores.

Sin embargo, se mantienen hasta este momento otros dos tramos férreos bloqueados en Maravatío y Nueva Italia.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que los integrantes de la CNTE no sólo exigen pago de salarios, sino otras demandas como plazas para egresados de las Normales y recursos para el programa de jubilación para maestros.

Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Federación ha cumplido con la ministración de recursos a los estados, y dijo a los integrantes de la CNTE en Michoacán que sus demandas deben ser atendidas por el gobierno estatal.

Sin embargo, el gobernador Aureoles indicó que “hasta ahora, lo que ha sucedido es la firma de un convenio cada quincena para que el gobierno de México radique a Michoacán los recursos que le corresponden, de acuerdo con el convenio para la quincena a través de una partida denominada U080. En consecuencia, el proceso no está concluido. Seguramente no le están informando con precisión, no le están dando la información objetiva”.

