La Guardia Revolucionaria designa un nuevo portavoz tras la muerte del anterior en la ofensiva de EU

La Guardia Revolucionaria iraní ha designado al militar Hosein Mohabi como nuevo jefe interino de la Subdirección de Relaciones Públicas y portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), tras el fallecimiento de su predecesor en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha informado la agencia de noticias Fars.

El nombramiento se produce después del "martirio" de Ali Mohamad Naini, quien ocupó el cargo hasta el momento de su muerte, y conforme a una orden emitida por Hojatoleslam Haji Sadeghi, representante del Líder Supremo en este cuerpo.

Así, Mohabi asume de forma provisional las funciones de comunicación y portavocía en el seno del CGRI, en un contexto marcado por la reorganización interna tras el fallecimiento de Naini, cuya muerte fue confirmada el pasado 20 de marzo por la propia Guardia.

Tras conocerse la noticia, el Ejército de Israel reivindicó la responsabilidad en el asesinato de Naini, asegurando que "desempeñaba funciones de propaganda y relaciones públicas" en el seno de la Guardia Revolucionaria.

"Eliminado", señalaron las fuerzas israelíes en un mensaje difundido en redes sociales en el que destacaron que "el asesinato de Naini se suma a una serie de asesinatos de decenas de altos cargos del régimen en el marco de la operación", en referencia a la citada ofensiva junto a Estados Unidos.

En ese momento, las autoridades de Irán habían confirmado ya más de 1,200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3,000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los fallecidos se encuentran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.