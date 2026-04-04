¿Qué significa el Sábado de Gloria? Este es su origen y tradición

El Sábado de Gloria, también llamado tradicionalmente Sábado Santo en el calendario litúrgico católico, es una de las fechas más importantes dentro de la Semana Santa, el periodo más significativo del año para millones de católicos en México y el mundo cristiano.

Este día se ubica después del Viernes Santo, que conmemora la crucifixión de Jesucristo, y antes del Domingo de Resurrección, día en que se celebra la victoria de Jesús sobre la muerte.

Contemplar la esperanza en el silencio

Desde la perspectiva religiosa, el Sábado de Gloria representa el momento en que el cuerpo de Jesús yace en el sepulcro y su espíritu desciende al “lugar de los muertos” antes de resucitar.

Es un día de silencio, recogimiento y espera, parte fundamental del llamado Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado Santo), que culmina con la celebración más importante del calendario cristiano: la Pascua o Domingo de Resurrección.

Durante la jornada, en muchas iglesias no se celebran eucaristías ni sacramentos, y los templos suelen permanecer sin ornamentos, con un ambiente sobrio en señal de luto por la muerte de Cristo.

Por la noche, sin embargo, se realiza la Vigilia Pascual, ceremonia central que marca el paso de la muerte a la vida, con la bendición del fuego y del agua, y donde creyentes renuevan sus promesas bautismales.

Origen litúrgico

Históricamente, esta jornada se conoció como Sábado de Gloria por antiguas prácticas festivas y por el momento en que se rompía el largo ayuno cuaresmal. Con las reformas litúrgicas impulsadas en el siglo XX por la Iglesia católica, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, se reforzó el uso de la denominación oficial Sábado Santo, con el propósito de enfatizar su carácter de silencio y luto.

Aunque el término religioso “Sábado Santo” es el recogido en los documentos eclesiásticos, en México y otras regiones de América Latina el nombre Sábado de Gloria permanece fuertemente arraigado en la tradición popular.

Tradiciones populares en México

Más allá de su dimensión litúrgica, el Sábado de Gloria generó costumbres muy propias en la cultura mexicana. Una de las más conocidas es la tradición de mojarse con cubetazos de agua en las calles o plazas, especialmente entre niños y jóvenes.

Si bien muchas personas vinculan esta práctica con un simbolismo religioso de purificación del alma, la mayoría de historiadores y medios coincide en que no forma parte de los rituales oficiales de la Iglesia y que más bien se convirtió en una costumbre social.

Tiene raíces en antiguas prácticas como el aseo al término de la abstinencia cuaresmal y evolucionó con el tiempo hasta convertirse en un motivo de convivencia, pero causó el llamado de las autoridades locales para evitar desperdiciar el agua.

Además del agua, en diversas comunidades del país persisten otras expresiones culturales vinculadas a la Semana Santa como la quema de Judas, representaciones populares de la Pasión de Cristo y reuniones familiares, que mezclan lo religioso con lo social y lo festivo.