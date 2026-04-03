Irán asegura haber rechazado una propuesta de EU para un alto el fuego de dos días

Irán asegura haber rechazado una propuesta para un alto el fuego de dos días que le ha presentado Estados Unidos, en un marco de incertidumbre ante las supuestas conversaciones entre los dos países para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada contra la República Islámica a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.

"Estados Unidos ha propuesto un alto el fuego de 48 horas a través de un país amigo", ha señalado una fuente anónima a la agencia iraní de noticias Fars, que ha añadido que la negativa a la oferta por parte de Irán no ha llegado por escrito, sino con "la continuación de fuertes ataques".

Esta información llega tras el intercambio de informaciones contradictorias entre las autoridades de Teherán y Washington sobre la existencia de conversaciones para poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

Mientras que el presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró este miércoles que las autoridades iraníes han solicitado un alto el fuego, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país persa, Esmaeil Baqaei, negó al día siguiente que existan estas negociaciones, a la vez que acusó a Estados Unidos de realizar "demandas irracionales".

Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2,076 los muertos por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace más de un mes, de los cuales 216 son menores de edad.

Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100,000 edificios civiles, casi 40,000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.