Instagram ensaya modelo de suscripción: lo que se sabe hasta ahora

Instagram comenzó a probar un nuevo plan de pago que busca ampliar las funciones disponibles para sus usuarios. La propia Meta confirmó a la agencia AFP que se trata de un experimento en curso, con lo que respalda información publicada previamente por TechCrunch.

De acuerdo con la compañía, este modelo de suscripción incluye herramientas que cambian la forma en que se comparten y consumen las historias dentro de la plataforma.

Nuevas funciones: más control y contenido privado

Entre los principales cambios destaca la posibilidad de ver historias de manera privada. A diferencia del formato tradicional (donde las publicaciones desaparecen después de 24 horas), este sistema permitiría a los usuarios decidir quién puede acceder a sus fotos o videos.

Además, quienes paguen la suscripción tendrían mayor control sobre la audiencia de sus contenidos, lo que abre la puerta a experiencias más personalizadas dentro de la red social.

Pruebas limitadas y precios accesibles

Las pruebas se realizan, por ahora, en “algunos países”, sin que Meta haya detallado oficialmente cuáles. Sin embargo, reportes de TechCrunch señalan que el ensayo incluye mercados como Japón, México y Filipinas.

En esos casos, el costo del servicio rondaría los dos dólares mensuales, una cifra que apunta a facilitar la adopción del modelo entre usuarios habituales.

Una tendencia que ya sigue la industria

El movimiento de Instagram no es nuevo, ya que otras plataformas han apostado por modelos similares:

Snap Inc. ha impulsado su versión premium de Snapchat, que suma millones de suscriptores y se perfila como una fuente relevante de ingresos.

X también ofrece servicios de pago con funciones exclusivas.

Incluso la propia Meta ya había dado un paso en esta dirección al lanzar versiones sin anuncios de Facebook e Instagram en el Reino Unido para cumplir con regulaciones locales. Creadores ya monetizan dentro de Instagram

Cabe recordar que Instagram ya permite a los creadores de contenido cobrar por acceso exclusivo a publicaciones, lo que convierte a la plataforma en un espacio híbrido entre red social y canal de monetización.

El nuevo plan de suscripción parece ir un paso más allá, pues no solo busca beneficiar a creadores, sino también ofrecer ventajas directas a cualquier usuario dispuesto a pagar.

¿Hacia dónde va Instagram?

Aunque Meta no ha detallado si este modelo se expandirá globalmente, el experimento refleja una tendencia clara en la industria que es la de diversificar ingresos más allá de la publicidad.

De consolidarse, este esquema podría transformar la experiencia dentro de Instagram, al introducir una capa de contenido más privado, controlado y, sobre todo, exclusivo.

Con información de AFP