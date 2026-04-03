Las claves económicas de la semana (30 de marzo al 3 de abril): De remesas, empleo e inflación

Abril arranca con pocas sesiones en los mercados mexicanos debido a los feriados de Semana Santa, sin embargo, en el país se registraron datos relevantes en materia de remesas y perspectivas económicas del sector privado. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión los Pre-Criterios 2027.

En Estados Unidos se dieron a conocer datos sobre empleo y confianza del consumidor, mientras que en la Eurozona se publicaron datos de inflación que permiten comprender cómo arrancaría el segundo trimestre de 2026.

Conoce los indicadores económicos más relevantes que se publicaron entre el 30 de marzo y 3 de abril, para que puedas desconectarte y disfrutar del fin de semana.

Remesas a México siguen desacelerando

Las remesas recibidas en México durante febrero sumaron 4,468 millones de dólares, según información del Banco de México (Banxico).

Esta cifra representó un aumento de 0.4% respecto de lo captado en el mismo mes del 2025, cuando ingresaron 4,450 millones de dólares.

No obstante el avance, al comparar el flujo mensual respecto de los registros anteriores, se observa un segundo mes consecutivo en desaceleración desde el pico de 5,308 millones de dólares que fueron recibidos en diciembre.

SHCP observa aumentos en inflación y precio del petróleo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó al alza su proyección de inflación para el cierre de este año, así como un mayor precio del petróleo ante el conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con los Pre Criterios Generales de Política Económica (PGPE) 2027.

El documento entregado a la Cámara de Diputados detalla que la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora ha modificado al alza su proyección de inflación, de 3 a 3.7% al cierre de 2026, aún dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual.

“En un entorno de mayores precios internacionales de los energéticos, el gobierno federal mantendrá medidas para estabilizar los precios de los combustibles, con el objetivo de contener presiones sobre los costos de transporte y producción, limitar efectos inflacionarios y proteger el poder adquisitivo de los hogares”, dijo la SHCP en los Pre Criterios.

Respecto al precio del petróleo, la dependencia federal explicó que con el conflicto en Medio Oriente, ahora prevén que el precio del crudo sea de 77.3 dólares por barril, mayor a la previsión del Paquete Económico 2026 de 54.9 dólares. Esto es un “supuesto conservador”, según Hacienda.

Gobierno de México gastó menos de lo aprobado en el primer bimestre

En el primer bimestre del año, el gobierno federal gastó más de lo que se reportó en el mismo periodo del año pasado; sin embargo, en un segundo año de consolidación fiscal, los recursos ejercidos fueron menores a lo aprobado, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, en los dos primeros meses del año, el gasto público total fue de 1 billón 519,200 millones de pesos, un crecimiento de 2.5% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

Pese al aumento en el gasto, lo ejercido resultó menor en 219,700 millones de pesos a lo que se aprobó para el periodo, esto en un segundo año donde el gobierno de Claudia Sheinbaum busca lograr la consolidación fiscal.

Confianza empresarial en México cayó durante marzo

La confianza del sector empresarial registró una caída mensual de 0.4 puntos durante marzo, con cifras desestacionalizadas, lo que refleja cautela por el entorno económico actual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante ello, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 48.4 puntos, sumando así 13 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, nivel que refleja el pesimismo en el sector empresarial.

En su comparación anual, el indicador cayó 0.9 puntos e hiló 23 bajas consecutivas, lo que reafirma una persistente cautela respecto a las perspectivas sobre si es el momento para invertir, así como sobre las expectativas económicas y de las empresas en el país.

Déficit comercial de Estados Unidos creció 4.9%

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió en febrero, ya que el repunte de las importaciones contrarrestó el fuerte crecimiento de las exportaciones, que alcanzaron un máximo histórico, lo que podría hacer que el comercio siga lastrando el crecimiento económico en el primer trimestre.

El déficit comercial aumentó un 4.9%, a 57,300 millones de dólares, informaron el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio y la Oficina del Censo. Los datos de enero se revisaron para mostrar que el déficit se redujo a 54,700 millones de dólares, en lugar de 54,500 millones. Los economistas encuestados por Reuters pronosticaban que el déficit comercial aumentaría a 61,000 millones de dólares en febrero.

La Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo siguen poniéndose al día con la publicación de datos tras el cierre parcial del Gobierno del año pasado. Los datos comerciales siguen siendo volátiles en medio de cambios en la política.

Desempleo en Estados Unidos cayó a 4.3% en marzo

La creación de puestos de trabajo en Estados Unidos alcanzó a 178,000 en marzo, tras haber perdido casi la misma cantidad en el mes anterior, según cifras del departamento del Trabajo que reportan también un ligero retroceso del desempleo a 4.3 por ciento.

Los datos de creación de puestos de trabajo son muy superiores a las expectativas del mercado.

Con las nuevas cifras difundidas este viernes por el departamento de Trabajo, el desempleo bajó 0.1 punto porcentual respecto de febrero.

Gran parte de la recuperación se vio impulsada por empleos en el sector de la salud, que se ha mantenido resistente incluso mientras la demanda de mano de obra ha caído en muchos sectores de la economía estadounidense.

Inflación de la zona euro supera el objetivo del BCE

La inflación en la zona euro aceleró al 2.5% interanual en marzo, frente al 1.9% de febrero, lo que la situó en su nivel más alto desde enero de 2025 debido al alza de los precios de la energía por el conflicto en Medio Oriente.

Esta primera estimación, publicada el martes pasado por la oficina estadística del bloque Eurostat, es ligeramente inferior a las expectativas de los economistas.

Esta brusca aceleración de la inflación se debe, como se esperaba, a la explosión de los precios del petróleo y del gas desde el inicio hace un mes del conflicto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según los datos de Eurostat, los precios de la energía repuntaron 4.9% interanual en marzo en los 21 países que comparten el euro como moneda única, cuando habían retrocedido 3.1% en febrero.

La inflación subyacente, que excluye los precios de los bienes y servicios más volátiles como la energía y los alimentos, y que es de referencia para los expertos, frenó ligeramente al 2.3% interanual, reflejo de que el fuerte incremento de los costos de la energía aún no impacta en otros sectores de la economía europea.

Inflación en Alemania se aceleró a 2.7% en marzo

La inflación en Alemania se aceleró en marzo hasta alcanzar su nivel más alto desde enero del 2024, impulsada por el aumento vertiginoso de los precios de la energía debido a la guerra en Medio Oriente, según datos oficiales publicados ayer 30 de marzo.

Los precios al consumo subieron 2.7% anual, de acuerdo con datos preliminares de la agencia federal de estadística Destatis.

Solo los precios de la energía incrementaron 7.2% respecto al año anterior, su primer aumento desde diciembre del 2023, según la agencia.

La tasa de inflación anual general de marzo se disparó con respecto a 1.9% registrado en febrero, aunque se situó por debajo de 2.8% previsto por los analistas encuestados por la plataforma de datos financieros FactSet.

Para tener en el radar

Aumentan estímulos fiscales a gasolinas y diésel

El Gobierno federal aumentó los estímulos fiscales a las gasolinas y al diésel para la semana de Pascua, lo que significa que los automovilistas pagarán menos impuestos.

Esto ante la persistencia de los altos precios de las gasolinas y el diésel en nuestro país, por el repunte de los precios internacionales del petróleo que siguen resintiendo los efectos de la guerra en Irán, sobre todo el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Los estímulos fiscales que otorgará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del sábado 4 al viernes 10 de abril son:

Gasolina Magna: 2.10 pesos por litro.

Gasolina Premium: 1.05 pesos por litro.

Diésel: 5.98 pesos por litro.

De esta manera, las cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobrarán en esa semana son:

Gasolina Magna: 4.60 pesos por litro, 55 centavos menos que la semana pasada.

Gasolina Premium: 4.61 pesos por litro, 60 centavos menos que la semana anterior.

Diésel: 1.38 pesos por litro, 81 centavos menos que la semana pasada.

Se prevén lluvias este fin de semana

El clima para este Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección estará marcado por lluvias fuertes, posibles granizadas, vientos intensos y temperaturas contrastantes en distintas regiones del país.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección tendrán la interacción del frente frío número 43, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que provocará condiciones variables en gran parte de México.

Transportistas alistan paro nacional el lunes 6 de abril

Organizaciones de transportistas y productores del campo confirmaron un paro nacional para el próximo lunes 6 de abril, que incluirá bloqueos en diversas carreteras del país a partir de las 07:00 horas, en protesta por la inseguridad, las extorsiones y el incumplimiento de acuerdos por parte de autoridades.

La movilización es convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quienes acusan que las condiciones para operar en carreteras del país se han deteriorado de forma sostenida.

De acuerdo con representantes del sector, el paro responde al incremento de delitos como robos de carga, extorsiones y agresiones contra operadores, así como al alza en los costos de combustibles y la falta de cumplimiento de compromisos por parte de autoridades federales y estatales, pese a la existencia de mesas de diálogo.

(Con información de Rocío Melgoza, Yolanda Morales, Belén Saldívar, Octavio Amador y Sebastián Díaz.)