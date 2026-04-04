Sábado de Gloria 2026: estas son las multas por desperdiciar agua

Este Sábado de Gloria 2026, que en la tradición católica marca el momento de silencio y espera entre la crucifixión de Jesús y su resurrección, llega también con un llamado urgente a la responsabilidad ciudadana para no desperdiciar agua.

Aunque históricamente muchas familias y vecinos celebraban esta fecha con juegos de agua en la calle, como aventarse cubetazos o globos llenos de agua, las autoridades capitalinas advirtieron que estas prácticas pueden derivar en fuertes sanciones económicas o incluso arrestos.

La razón detrás de estas medidas es la crisis hídrica que enfrenta la capital del país, donde el uso indiscriminado del agua potable causó un mayor estrés sobre un recurso que cada vez escasea más. Por ello, para este 2026, las leyes locales contemplan multas y castigos que buscan desalentar el desperdicio y fomentar una cultura de cuidado del agua entre la población.

Ley sobre el agua en CDMX

En la Ciudad de México, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua establece que desperdiciar agua potable es una falta administrativa. Las sanciones, según esta normativa, se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actual en 2026 es de aproximadamente 117.31 pesos cada una.

Para usuarios domésticos (personas físicas), las multas por desperdiciar agua pueden ir desde 100 hasta 300 UMAs, lo que equivale aproximadamente a entre 11,700 y 35,000 pesos si se realiza esta práctica en la vía pública.

Otras sanciones

Además de la sanción económica, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México contempla otras consecuencias para quienes infrinjan estas disposiciones. Entre ellas se cuentan:

Arresto administrativo de hasta 36 horas .

Trabajo comunitario de entre 10 y 18 horas.

Estas medidas pueden aplicarse independientemente de la festividad, pero las autoridades reforzaron la vigilancia precisamente durante fechas como el Sábado de Gloria, cuando tradicionalmente se incrementa el uso recreativo del agua en espacios públicos.

Según las autoridades, no se busca únicamente imponer multas, sino generar consciencia sobre el uso responsable del agua en una metrópoli de más de nueve millones de habitantes.

Cómo y dónde reportar el desperdicio de agua

Si eres testigo de mal uso o desperdicio de agua potable en la vía pública, las autoridades capitalinas ponen a disposición mecanismos para reportar estos hechos y solicitar atención. Entre las opciones se encuentran: