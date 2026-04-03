Donald Trump firma orden ejecutiva para regular el deporte universitario de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a regular los deportes universitarios estadounidenses, a raíz de los cambios normativos que permiten a los estudiantes deportistas recibir una compensación económica.

La orden instruye a la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA) a establecer normas que permitan a los atletas universitarios competir durante un periodo "no mayor a cinco años".

También solicitó que se implementen reglas que les permitan cambiar de institución educativa una sola vez antes de graduarse, sin tener que permanecer inactivos durante una temporada.

Está previsto que estos cambios entren en vigor el 1 de agosto, y las instituciones que permitan competir a atletas sin cumplir estos criterios se arriesgan a perder su financiación federal.

Trump afirmó que la flexibilización de "normas o límites" de elegibilidad, las transferencias y los "esquemas de pagar por jugar han desatado una carrera armamentista financiera fuera de control que está endeudando a las universidades".

La orden además insta a los organismos rectores a prohibir los acuerdos financieros que considere "indebidos", y exhorta al Congreso a aprobar legislación para abordar estas problemáticas.

La medida da continuidad a otra orden que Trump emitió en julio para frenar ciertos pagos de terceros a deportistas universitarios durante el reclutamiento, sobre todo en deportes que mueven mucho dinero, como el fútbol americano y el baloncesto masculino, para proteger recursos para los deportes femeninos y otras disciplinas menos rentables.

El presidente declaró el mes pasado que el creciente valor de los contratos por los famosos acuerdos NIL (nombre, imagen e identidad, por sus siglas en inglés) ha supuesto una carga para las universidades, obligando a algunas de ellas a suprimir otras disciplinas deportivas.

Deportes menos populares como el atletismo, la natación y la gimnasia han sido históricamente una cantera para los equipos olímpicos de Estados Unidos.

Durante mucho tiempo, la NCAA prohibió a los estudiantes deportistas aceptar cualquier tipo de acuerdo NIL. Sin embargo, tras un fallo de la Corte Suprema en 2021, se modificaron las normas para permitir que algunos atletas universitarios recibieran una compensación económica.