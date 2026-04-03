Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: Autoridades reportan saldo blanco

Autoridades de la Alcaldía Iztapalapa reportaron saldo blanco tras las actividades realizadas con motivo de la Semana Santa y la edición 183 de la Representación de la Pasión de Cristo al término de la escenificación del viacrucis este Viernes Santo.

"Iztapalapa ha cumplido con el mundo, hemos cumplido con la responsabilidad que nos otorgó la UNESCO, la de resguardar un tesoro que ahora pertenece a toda la humanidad", destacó la alcaldesa Aleida Ruiz en una conferencia de prensa ofrecida tras concluir la que consideró la jornada más intensa de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo que realizan los vecinos de los ocho barrios de Iztapalapa y que desde diciembre pasado es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas par la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

De acuerdo con autoridades locales, 2 millones 848,690 personas acudieron a las distintas representaciones y actividades de Semana Santa 2026 en colonias y pueblos de Iztapalapa a lo largo de la semana, desde el Domingo de Ramos hasta este 3 de abril. De ese total, 2 millones 797,500 asistieron a la representación principal.

La funcionaria destacó el operativo de seguridad implementado a lo largo de los 8.7 kilómetros de la ruta que recorren los participantes de esta representación durante el viacrucis organizado principalmente por el Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C. (COSSIAC).

Aleida Ruiz detalló que durante la semana se contó con la colaboración de más de 9,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y de Protección Civil, además de 2,200 servidores públicos de la alcaldía.