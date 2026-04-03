El Tren Suburbano aumentará sus tarifas a partir del domingo 5 de abril

El Tren Suburbano que recorre desde Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, a Cuautitlán, en el Estado de México, aumentará el precio de su servicio a partir de este domingo 5 de abril.

A través de sus redes sociales, el concesionario detalló este viernes que el incremento corresponderá únicamente al precio del pasaje e instó a los usuarios a actualizar la aplicación digital "Mi Suburbano".

¿Cuánto costará el viaje en el Tren Suburbano?

El concesionario detalló en sus redes sociales que el "viaje corto", considerado de 0 a 12.89 kilómetros, aumentará 50 centavos, por lo que subirá de 11 pesos a 11.50.

Mientras que el "viaje largo", considerado desde los 12.9 a los 25.59 kilómetros, se incrementará un peso, para costar 26 pesos con 50 centavos.

Este servicio de transporte, cuyo primer tramo fue inaugurado en mayo de 2008, recorre las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco en la capital del país, mientras que en el Estado de México pasa por los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán.

Cabe recordar que el último incremento de su tarifa se realizó el 27 de abril del año pasado, cuando también aumentó el precio de la tarjeta de acceso, cuyo costo actual es de 18 pesos.