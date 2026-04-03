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Liga MX: dónde ver EN VIVO y horarios de la Jornada 13 del Clausura 2026
Con liderato en disputa, rachas en juego y boletos a la Liguilla en el aire, la Jornada 13 promete ser una de las más intensas del torneo.
La recta final del torneo Liga MX Clausura 2026 ya está aquí, ya que con solo cinco jornadas por disputarse, la jornada13 se perfila como un punto de quiebre para varios equipos que buscan asegurar su lugar en la Liguilla.
Clubes como Chivas y Cruz Azul están a un paso de sellar su clasificación, mientras otros pelean por mantenerse en zona de repechaje o escalar posiciones rumbo al cierre del torneo.
A continuación, te dejamos la guía completa para que no te pierdas ningún partido.
Dónde ver y horarios de la Jornada 13 Viernes 3 de abril
19:00 hrs
Canal 7, FOX One
21:00 hrs
Canal 7, ViX, Claro Sports
21:06 hrs
FOX One, Caliente TV
Sábado 4 de abril
17:00 hrs
Canal 5, TUDN, ViX
17:00 hrs
FOX One, Caliente TV
19:06 hrs
FOX One
19:00 hrs
Canal 5, TUDN, ViX
21:10 hrs
Canal 5, TUDN, ViX, ESPN
Domingo 5 de abril
20:07 hrs
Prime Video
Lo que está en juego en la Jornada 13
La Jornada 13 llega con varios frentes abiertos y equipos que podrían amarrar su boleto a la Liguilla.
Por un lado, Chivas podría clasificar incluso antes de jugar si se combinan resultados, mientras que Cruz Azul necesita ganar y esperar un tropiezo de Juárez para asegurar su lugar en la Fiesta Grande.
El conjunto fronterizo vive un buen momento, con solo una derrota en sus últimos cinco partidos, mientras Puebla busca hacerse fuerte en casa, donde ha mostrado mejoría en las últimas jornadas.
Necaxa llega sólido defensivamente, con casi 200 minutos sin recibir gol, y con un dominio histórico sobre Mazatlán en Aguascalientes. En contraste, Tigres visita a Tijuana con la presión de cortar una mala racha fuera de casa, aunque mantiene una clara superioridad en el historial.
En la parte alta, Toluca se mantiene invicto tras 12 fechas, igualando uno de sus mejores arranques en torneos cortos, mientras Monterrey enfrenta a un Atlético de San Luis golpeado tras recibir 10 goles en sus últimas salidas.
Uno de los partidos más atractivos será el de Cruz Azul ante Pachuca: los celestes presumen una racha de 11 partidos sin perder y buscan consolidarse como candidato serio al título.
También destaca el duelo entre Santos y América, donde las Águilas mantienen una hegemonía clara con más de una década sin perder ante los Guerreros en liga.
El partido que baja el telón de la jornada tendrá reflectores especiales. Chivas recibe a Pumas UNAM con dominio histórico, ya que solo ha perdido uno de los últimos 49 encuentros como local ante los universitarios.
Además, el foco estará en Armando “La Hormiga” González, quien busca igualar la marca goleadora de Javier Hernández al anotar en cinco partidos consecutivos.
Pumas, sin embargo, llega como un visitante incómodo, con paso invicto fuera de casa y la posibilidad de firmar su mejor racha como visitante en años.