Tripulante de avión de EU abatido por Irán es buscado por ambos bandos

Fuerzas iraníes y estadounidenses competían en la madrugada del sábado para recuperar a un tripulante del primer caza estadounidense derribado dentro de Irán desde el inicio de la guerra.

Teherán afirmó que había derribado el caza F-15, mientras que medios estadounidenses informaron de que fuerzas especiales estadounidenses habían rescatado a uno de los dos tripulantes de la aeronave.

Las fuerzas armadas iraníes también aseguraron que abatieron un avión de ataque a tierra estadounidense A-10 en el Golfo, y medios de Estados Unidos señalaron que el piloto fue rescatado.

La guerra estalló hace más de un mes con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que mataron al líder supremo iraní Ali Jamenei, lo que desencadenó una represalia que extendió el conflicto por todo Oriente Medio, sacudiendo la economía mundial y afectando a millones de personas en todo el planeta.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la pérdida del F-15, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló: "El presidente fue informado".

El presidente Donald Trump declaró a NBC que la pérdida del F-15 no afectaría las negociaciones con Irán. "No, en absoluto. No, es la guerra", afirmó.

Un portavoz del mando operativo central de las fuerzas armadas iraníes afirmó que "un caza estadounidense hostil en el espacio aéreo del centro de Irán fue alcanzado y destruido".

En la televisión oficial iraní, un reportero anunció a los habitantes que "si capturan vivos al piloto o pilotos enemigos y los entregan a las fuerzas policiales y militares, recibirán una valiosa recompensa".

Estados Unidos ha dado cuenta de la pérdida de varios aviones durante las operaciones en Irán, incluido un avión cisterna que se estrelló en Irak y tres F-15 derribados por fuego amigo kuwaití.

Nuevos ataques alcanzaron el viernes Israel, Irán, Líbano y países del Golfo, y fuertes explosiones sacudieron el norte de Teherán, informó un periodista de la AFP.

Israel afirmó que había lanzado una ola de ataques contra la capital iraní, junto con ofensivas paralelas en Beirut.

Horas antes, el ejército de Israel informó de una nueva salva de misiles lanzada desde Irán, lo que activó sus defensas aéreas.

Los ataques de todas las partes han apuntado cada vez más a instalaciones económicas e industriales, alimentando el temor a una perturbación más amplia del suministro energético mundial.

Trump aseguró el viernes en Truth Social que su ejército "ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán".

También amenazó con destruir puentes, después de que Estados Unidos atacara el paso elevado más alto de Irán, situado en Karaj, al oeste de Teherán y del que solo quedan en pie los dos pilares principales. La potencia de las explosiones lo ha fracturado por la mitad.

En la zona alrededor del puente, un periodista de la AFP vio una villa y edificios residenciales con las ventanas destrozadas, pero ningún tipo de instalación militar.

Según fuentes citadas por la agencia oficial IRNA, el ataque causó la muerte de 13 civiles e hirió a decenas.

En Abu Dabi, vecino de Irán al otro lado del Golfo Pérsico, el gigante metalúrgico Emirates Global Aluminium declaró que podría tardar hasta un año en reanudar la producción a pleno, después de que sus instalaciones resultaran dañadas por ataques iraníes.

Además de los puentes, el presidente estadounidense también dijo tener en el punto de mira las centrales eléctricas, lo cual dejaría a los habitantes prácticamente sin ninguna solución energética, según un poblador de Teherán.

"No, no tenemos ninguna alternativa. Yo tengo una batería externa, y eso es todo", comentó este operador de bolsa de 30 años.

El portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari advirtió que Irán incrementaría sus propios ataques contra instalaciones energéticas en la región en respuesta a las amenazas de Trump.

En Kuwait, un dron provocó un incendio en una refinería de la petrolera nacional y otro ataque dañó un complejo de energía y desalinización, indicaron medios estatales.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán se ha visto afectada por los bombardeos.

A principios de esta semana las dos plantas de acero más grandes de Irán anunciaron el cese de su actividad por los bombardeos.

En Líbano, el otro gran objetivo de la guerra donde desde el 2 de marzo se enfrentan el movimiento proiraní Hezbolá y el ejército israelí, han muerto al menos 1,345 personas, según datos del Ministerio de Salud libanés.

Los ataques a instalaciones industriales se suman al cierre del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20% del petróleo del mundo, y cuyo bloqueo ha disparado los precios del crudo y el gas natural.

Solo algunos barcos siguen circulando, en su mayoría de países que tienen buenas relaciones con Irán. Según un análisis de la AFP, el 60% de los buques de transporte de mercancías que pasan por esta vía proceden o se dirigen a Irán.

En plena guerra, la Casa Blanca envió el viernes un proyecto de presupuesto al Congreso para pedir 1,5 billones de dólares en gastos de Defensa, un aumento de 42% en el presupuesto global del Pentágono para 2027.