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¿Cómo estará el clima en Sábado Santo y Domingo de Resurrección?
El cierre de Semana Santa estará lejos de ser estable. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas y vientos fuertes, otras seguirán bajo condiciones de calor extremo.
El clima para el último fin de semana de Semana Santa estará marcado por lluvias fuertes, posibles granizadas, vientos intensos y temperaturas contrastantes en distintas regiones del país.
De acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección tendrán la interacción del frente frío número 43, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que provocará condiciones variables en gran parte de México.
Clima para Sábado Santo
Para el sábado 4 de abril, el avance del frente frío sobre el norte y noreste del país provocará lluvias fuertes a muy fuertes, principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
También se esperan:
En contraste, durante la madrugada se prevén temperaturas frías en zonas serranas, con posibles heladas.
Clima para el Domingo de Resurrección
Para el domingo 5 de abril, el sistema frontal continuará su desplazamiento y provocará un escenario aún más inestable.
El pronóstico indica:
Además, se espera un descenso de temperatura en varias regiones del norte, centro y oriente del país, aunque persistirá la onda de calor en estados del occidente y sur como Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
¿Qué debes tomar en cuenta este fin de semana?
El SMN advierte que estas condiciones pueden generar:
Por ello, se recomienda tomar precauciones si planeas salir durante el cierre de Semana Santa, especialmente en zonas con pronóstico de tormentas.