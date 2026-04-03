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Política

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¿Cómo estará el clima en Sábado Santo y Domingo de Resurrección?

El cierre de Semana Santa estará lejos de ser estable. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas y vientos fuertes, otras seguirán bajo condiciones de calor extremo.

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Foto: SMN

Redacción El Economista

El clima para el último fin de semana de Semana Santa estará marcado por lluvias fuertes, posibles granizadas, vientos intensos y temperaturas contrastantes en distintas regiones del país. 

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección tendrán la interacción del frente frío número 43, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que provocará condiciones variables en gran parte de México. 

Clima para Sábado Santo

Para el sábado 4 de abril, el avance del frente frío sobre el norte y noreste del país provocará lluvias fuertes a muy fuertes, principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se esperan:

  • Chubascos y lluvias en el centro del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México
  • Rachas de viento de hasta 80 km/h, con riesgo de torbellinos en el norte
  • Posible caída de granizo y descargas eléctricas en varias entidades
  • Ambiente caluroso, con temperaturas de hasta 45 °C en zonas del norte y occidente

    • En contraste, durante la madrugada se prevén temperaturas frías en zonas serranas, con posibles heladas.

    Clima para el Domingo de Resurrección

    Para el domingo 5 de abril, el sistema frontal continuará su desplazamiento y provocará un escenario aún más inestable.

    El pronóstico indica:

  • Lluvias intensas en Hidalgo, Puebla y Veracruz
  • Lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro y sureste del país
  • Chubascos en el Valle de México, incluida la capital
  • Evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en el Golfo de México
  • Oleaje elevado en costas

    • Además, se espera un descenso de temperatura en varias regiones del norte, centro y oriente del país, aunque persistirá la onda de calor en estados del occidente y sur como Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

    ¿Qué debes tomar en cuenta este fin de semana?

    El SMN advierte que estas condiciones pueden generar:

  • Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas
  • Crecida de ríos y arroyos
  • Caída de árboles o anuncios por viento fuerte
  • Riesgos en carreteras por lluvia y granizo

    • Por ello, se recomienda tomar precauciones si planeas salir durante el cierre de Semana Santa, especialmente en zonas con pronóstico de tormentas.

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