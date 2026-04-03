¿Cómo estará el clima en Sábado Santo y Domingo de Resurrección?

El clima para el último fin de semana de Semana Santa estará marcado por lluvias fuertes, posibles granizadas, vientos intensos y temperaturas contrastantes en distintas regiones del país.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección tendrán la interacción del frente frío número 43, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que provocará condiciones variables en gran parte de México.

Clima para Sábado Santo

Para el sábado 4 de abril, el avance del frente frío sobre el norte y noreste del país provocará lluvias fuertes a muy fuertes, principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se esperan:

Chubascos y lluvias en el centro del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México

Rachas de viento de hasta 80 km/h, con riesgo de torbellinos en el norte

Posible caída de granizo y descargas eléctricas en varias entidades

Ambiente caluroso, con temperaturas de hasta 45 °C en zonas del norte y occidente

En contraste, durante la madrugada se prevén temperaturas frías en zonas serranas, con posibles heladas.

Clima para el Domingo de Resurrección

Para el domingo 5 de abril, el sistema frontal continuará su desplazamiento y provocará un escenario aún más inestable.

El pronóstico indica:

Lluvias intensas en Hidalgo, Puebla y Veracruz

Lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro y sureste del país

Chubascos en el Valle de México, incluida la capital

Evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en el Golfo de México

Oleaje elevado en costas

Además, se espera un descenso de temperatura en varias regiones del norte, centro y oriente del país, aunque persistirá la onda de calor en estados del occidente y sur como Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

¿Qué debes tomar en cuenta este fin de semana?

El SMN advierte que estas condiciones pueden generar:

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Crecida de ríos y arroyos

Caída de árboles o anuncios por viento fuerte

Riesgos en carreteras por lluvia y granizo

Por ello, se recomienda tomar precauciones si planeas salir durante el cierre de Semana Santa, especialmente en zonas con pronóstico de tormentas.