Ante un crecimiento exponencial de solicitudes de asilo y refugio, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) prevé que durante 2021 se rebasen las 100,000 solicitudes de asilo en nuestro país, lo que significaría una tendencia “inédita e histórica”, reconocieron autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al presentar un informe sobre los avances en la atención a personas refugiadas y solicitantes que llega a México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y el titular de la Comar, Andrés Ramírez Silva, sostuvieron que jamás en la historia de México se habían presentado solicitudes de refugio de tantas nacionalidades, ello al contabilizarse procesos de personas de más de 90 país.

Sobre el tema, Alejandro Encinas subrayó que se espera que este año lleguen a más de 100,000 refugiados, por lo que México ha dejado de ser un país de tránsito o expulsión de migrantes a una nación de destino.

Mientras que Silva Ramírez destacó que las diez principales nacionalidades de personas solicitantes de asilo, hasta junio de este año, son de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Chile, Brasil y Colombia sin embargo enfatizó que hay migrantes de noventa nacionalidades que llegan al país desde Afganistán, Alemania Bangladesh, República Popular de China, Costa de Marfil , España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Palestina, Reino Unido, Suiza, Turquía, Vietnam, Zimbabue, entre otros.

En tanto, resaltó que el pasado lunes llegaron al menos 2,000 migrantes haitianos a Chiapas como parte de un crecimiento exponencial, luego de que contabilizaran, cada lunes, el ingreso de poco más de 200 personas migrantes, “eso nos habla de la magnitud del problema por el que se pidió a la Secretaría de Seguridad y Prospección Ciudadana apoyo en seguridad y a la Secretaría de Salud apoyo para establecer cordón sanitario”, dijo.

Asimismo, se dijo que los problemas políticos en países como Haití, Cuba y Nicaragua podrían disparar la llegada a México de solicitantes de refugio.

“Podría ser que sí en esta situación tan complicada, el país (Haití) está convulso, anárquico, sin parlamento, sin presidente pudiera venir más gente, pero no sería demasiado más de los que están viniendo desde Haití… Cuba no es una cuestión nueva, los cubanos han estado saliendo”, apuntó Andrés Ramírez Silva.

Por otro lado, ambos funcionarios reconocieron que nuestro país vive ya una cuarta ola histórica de refugiados, ya que tan sólo en el primer semestre del año han llegado a México al menos 51,654 solicitantes de refugio.

“Y a partir del año 2013 año con año ha venido gestándose lo que se conoce como esta cuarta ola de refugiados en México, la diferencia con respecto a las otras es que esta no ha parado, ha sido año tras año, ya estamos entrando en el octavo año justamente ahora y por un lado no ha parado pero por otro lado se ha venido incrementando exponencialmente y nosotros desde que estamos en esta administración nos ha tocado justamente el pico de la ola, que a lo mejor no es el pico, a lo mejor va a seguir creciendo de una forma ostensible, a partir del año 2019 hubo un crecimiento enorme”, dijo el titular de la Comar.

Ilegal, detención de niños migrantes en AICM

Finalmente, Alejandro Encinas reconoció como ilegales las detenciones de niños migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en instalaciones de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que ya se “inició una investigación porque no se puede detener a menores migrantes que viajen solos o acompañados”.

Sobre ello, se indicó que en el 2020 los menores acompañados y no acompañados varones más todas las mujeres (niñas, adolescentes y adultas) solicitantes de la condición de refugiado en México representaron el 48% del total. Este año al cierre de junio, estas categorías ya representan el 51.59 por ciento.

