El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la investigación de su gobierno para determinar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “se ha complicado”, y no ha habido los resultados que quisiera.

En Palacio Nacional, el Primer Mandatario dijo que su gobierno no encubrirá a nadie en este caso, en referencia a funcionarios del anterior gobierno federal.

“Se ha complicado, yo quisiera ya tener resultados. No es un asunto de falta de recursos, de falta de voluntad, no vamos e encubrir a nadie.

“Lo único que puedo decir es que yo deseo con toda mi alma saber sobre el paradero de los jóvenes, dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Y es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad, ese es una espina que tenemos clavada. No vamos a dejar este asunto, está dedicado de tiempo completo Alejandro Encinas, todo un equipo”, aseveró.

López Obrador dijo que hay investigadores internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo solicitaron los padres de los normalistas.

“Los padres pidieron que se incorporaran de nuevo, ya se incorporó de nuevo el grupo y se está haciendo un trabajo profesional con el apoyo de todas las instancias de gobierno”, expuso.

Mencionó que está en contra de la tesis que se manejó en el anterior gobierno federal, en el sentido de que si se conocía la verdad del caso de Ayotzinapa podían resultar afectadas las instituciones.

"Yo desde la campaña dije: No, al contrario, las instituciones se fortalecen si se hace justicia, porque una cosa son las instituciones y otra cosa son los servidores públicos, los que manejan o forman parte de las instituciones; entonces, no confundir. Si hay malos elementos en las instituciones, pues hay que castigarlos; y esto, en vez de afectar a la institución, la fortalece. Va a salir dañada la institución presidencial, va a salir dañada la Secretaría de la Defensa, va a salir dañada la Secretaría de Marina, va a salir dañada la Secretaría de Gobernación. No, no, no; al contrario, tenemos que saber toda la verdad y no vamos a dejar de insistir en esto”, expuso.

La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con los familiares de los 43 normalistas aún en calidad de desconocidos.

[email protected]