El aspirante a la presidencia por la coalición Todos por México (PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza), José Antonio Meade Kuribeña afirmó que se han recibido alertas de algunos candidatos de la misma coalición a cargos públicos en localidades al interior del país sobre presiones del narcotráfico.

"Sí, y me parece que es un tema relevante, efectivamente al recorrer el país hay quienes nos han manifestado esa preocupación, y hemos buscado construir un espacio de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para que juntos podamos diseñar protocolos que permitan que la contienda pueda desarrollarse sin que se enfrente el riesgo de esas presiones.

"Es un tema que efectivamente se nos ha comentado por parte de algunos de nuestros candidatos y pensamos que la forma de enfrentarlo es a través del diálogo y encontrando junto con las autoridades los mejores mecanismos para blindar el espacio de participación pública", dijo.

Al término de su participación en la 13 Summit de Capital Privado, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), Meade Kuribeña refirió, por otra parte, que es mentira que el caso de Ricardo Anaya Cortés, candidato Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), ligado con empresas fantasmas, esté cerrado.

"Uno no puede desligarse de los papeles ni puede dar por cerrado ningún caso. Al centro de lo que ahí se ha planteado está el hecho de que si hubo o no una triangulación, si hubo una triangulación y hubo una falsificación, en términos del proceso de venta, es un tema grave que debiera investigarse y vuelvo yo a insistir en lo que he dicho: aquí no son las autoridades las que hacen o dejan de hacer, son las acciones de los candidatos en su trayectoria y en sus definiciones respecto a las cuales debemos estar dispuestos a rendir cuentas", apuntó.

En este sentido precisó también que no se puede aclarar las cosas "con declaraciones", sino "rindiendo cuentas", al tiempo que rememoró que el candidato ha tenido problemas con su declaración patrimonial mejor conocida como 3 de 3 aunado a la venta de la nave industrial por la cual se le liga con una empresa fachada.

Por último, el aspirante presidencial, habló sobre las declaraciones hechas por el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, al diario estadounidense The Wall Street Journal y las presuntas amenazas y sobornos que recibió por parte del gobierno federal para no realizar investigaciones sobre el caso Odebrecht, a las cuales tildó ya pasadas.

"Yo creo que lo que debería de hacer Santiago es presentar denuncias y en su caso que se deslinden responsabilidades. Me parece que lo que no se vale es un poco a toro pasado y con distancia, pues de repente recordar lo que ahora él dice haber sucedido, pero de nuevo a mi juicio lo que tiene que hacer Santiago es presentar denuncias", acotó.

hector.molina@eleconomista.mx