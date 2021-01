La polémica desatada en torno al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, a raíz de la suspensión en el suministro de energía eléctrica ocurrida el pasado 28 de diciembre, es sólo una más en las que ha estado envuelto el político poblano.

Negocios de su hijo

El mismo día que ocurrió el apagón, el Diario Oficial de la Federación publicó una circular, según la cual, quedó sin efectos la inhabilitación contra la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, la cual había sido sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) con una suspensión como proveedor del gobierno por 21 meses, debido a que se encontraron irregularidades en la venta de ventiladores para uso en pacientes con cuidados intensivos, a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

Casa de campaña de AMLO

El 10 de mayo de 2020 una investigación publicada por The Washington Post reveló que la casona de Chihuahua 216, en la colonia Roma de la Ciudad de México, la cual funcionó como casa de campaña y luego del gobierno de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, es parte de la red de propiedades, empresas e intereses del grupo encabezado por Manuel Bartlett Díaz. Cuando fue usada por el ahora presidente de la República, esa casa era oficialmente de Jesús González Torres, un político que ha trabajado dese hace 49 años con Bartlett y que es socio de su hijo León Manuel Bartlett Ávila.

Las otras casas

El episodio de la casona de la Colonia Roma, donde actualmente despacha la dirigencia nacional de Morena, pareció un agregado a un caso anterior, ocurrió en agosto de 2019, cuando una investigación periodística reveló que desde que dejó el gobierno de Puebla y se convirtió al lopezobradorismo, Bartlett Díaz, ha amasado, en familia, una fortuna que no parece corresponder con los ingresos de alguien que ha dedicado su vida a la política. Las investigaciones indicaron que en los últimos 18 años Manuel Bartlett, su pareja, e hijos, han construido un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del valle de México: Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la colonia Roma y la “milla de oro” en el Paseo de la Reforma. Sin embargo, el gobierno federal, a través de la SFP investigó el caso y determinó que, de la revisión exhaustiva de sus declaraciones patrimoniales, se concluyó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.

