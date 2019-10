Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron modificar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados en materia de revocación del mandato y consulta popular con la que se le quita la facultad al presidente de la República de convocar a una revocación, entre otras modificaciones.

El dictamen de las comisiones fue aprobado por ocho votos a favor, tres en contra y una abstención por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y por siete a favor, uno en contra y tres abstenciones por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

�� En reunión, los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Segunda dialogaron en materia de revocación de mandato.https://t.co/Nv0Z9zrczB pic.twitter.com/8I3pnJ29eu — Senado de México (@senadomexicano) October 3, 2019

El dictamen generado en las comisiones y que se pretende sea discutido en el Pleno del Senado el jueves 10 de octubre, prevé que sólo sean los ciudadanos los que puedan convocar a revocación del mandato.

Para ello se deberán recolectar firmas en al menos 17 entidades del país equivalentes a 3% del padrón de la Lista Nominal.

La revisión de las firmas estará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), que también será el que organice el proceso para la revocación.

En cuanto a las fechas, las comisiones modificaron la minuta proveniente de la Cámara Baja que estipulaba que el proceso de revocación se realizaría en las elecciones intermedias federales, es decir, tres años después de que un presidente entre en funciones.

Con las modificaciones realizadas se queda la regla de que la revocación del mandato presidencial se podrá solicitar sólo después del tercer año de que entró en funciones, aunque no podrá coincidir con las elecciones federales ni locales.

"Me parece que los temas principales que considerábamos que tenían que estar, ya están incluidos: no contaminar la elección, ya se logró; que sea un derecho ciudadano y no del presidente, ya se logró; y esos son logros de la oposición, hay que decirlo", dijo el panista Damián Zepeda, integrante de ambas comisiones.

"Que lo organice el INE, ya se logró; que se prohíba la publicidad de gobierno, ya se logró; que quede claro qué pasa si se quita un gobernante, ya se logró; y en este momento viene incluido no sólo para presidente (sino también) para gobiernos estatales", comentó Zepeda.

El senador panista comentó que en cuestión de consulta popular se dejó claro que no se podrá someter a votación la ampliación de mandato presidencial.

El presidente de la Comisión de Puntos constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, indicó que se prevé que sea el jueves de la siguiente semana cuando se vote el dictamen de las comisiones unidas en el Pleno.

"Llevamos prisa, la revocación del mandato es un tema pendiente en la agenda legislativa, es un compromiso del presidente de la República y es un compromiso del Senado, esperamos que el día martes se le dé primera lectura, el día jueves tener la posibilidad de discutirlo", dijo Ramírez Aguilar.

kg