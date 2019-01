Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego que siete de los 11 ministros le confiaron su voto para presidir el máximo órgano judicial del país para el periodo 2019-2022.

Zaldívar Lelo de Larrea se impuso a otros dos ministros que también intentaron convertirse en presidente de la SCJN y en sustitución del ministro Luis María Aguilar Morales, que el 31 de diciembre de 2018 había concluido con su mandato.

En su discurso, el ahora presidente de la Suprema Corte señaló que en México se "está viviendo un momento extraordinariamente complicado" en el que el máximo tribunal "sin duda ha sido un órgano extraordinariamente importante en la transición democrática de nuestro país".

Zaldívar subrayó que se defenderá la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, ya que con ello se defienden los derechos humanos de todos, el Estado de derecho y la seguridad jurídica.

"La independencia judicial no es una entelequia, es un presupuesto indispensable para que haya un estado constitucional de derecho. iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes: independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo", aseguró.

En la votación de los ministros, Lelo de la Rea resultó ganador con siete votos a favor, por dos para Jorge Mario Pardo Rebolledo y dos más Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Antes, el ministro Alberto Pérez Dayán había declinado participar en la elección.

Zaldívar ocupará el cargo como representante del Poder Judicial ante los poderes Ejecutivo y Legislativo por un periodo de cuatro años y sin posibilidad de una reelección inmediata.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue avalado por el Senado de la República como magistrado el 1 de diciembre de 2009 y se mantendrá como ministro hasta el 30 de noviembre de 2024, cuando tiempo atrás ya haya dejado la presidencia de la SCJN.

El nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los cuatro candidatos para presidir la SCJN fueron los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que la elección del nuevo presidente se llevará a cabo en sesión pública solemne, en el primer día hábil de enero y será presidida por el ministro decano.

Los últimos presidentes de la SCJN han sido José Vicente Aguinaco Alemán (1995-1998), Genaro David Góngora Pimentel (1999-2002), Mariano Azuela Güitron (2003-2006), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (2007-2010), Juan N. Silva Meza (2011-2014) y Luis Maria Aguilar Morales (2015-2018).